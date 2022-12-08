رسميًا: إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني بعد الخروج من المونديال أمام المغرب

ويريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة لويس روبياليس حل الموقف على مقاعد البدلاء في المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن ، وإذا أمكن قبل يوم الاثنين المقبل.

وكان لويس إنريكي يرسل إشارات الوداع منذ شهور وقد أظهر علامات الإرهاق سواء في أفكاره أو في أساليبه خلال كأس العالم. لهذا السبب، كان مدير الرياضة في الاتحاد الإسباني ، خوسيه فرانسيسكو مولينا ، يبحث لفترة طويلة عن بديل للويس إنريكي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إنه في الوقت الحالي، هناك مدربان في وضع جيد لقيادة الفريق هما: مارسيلينو جارسيا تورال ولويس دي لا فوينتي ، المدرب الحالي لأقل من 21 عامًا. لكنهم ليسوا وحدهما، حيث يدرس مولينا أيضًا خيارات أخرى بينها روبرتو مارتينيز المدير الفني المستقبل لمنتخب بلجيكا ورافا بينيتيز.

وما يتعين على الاتحاد الإسباني حله هو وداع لويس إنريكي مع تكريمه بشكل لائق. لكن لا يبدو الأمر سهلاً فشخصية لويس إنريكي لا تجعل الأمور أسهل، بل وأكثر من ذلك بعد أن علم أن الاتحاد غير راضٍ عن أيٍّ من أفعاله وأعمال بعض معاونيه أثناء المشاركة في مونديال قطر.

وفي الاتحاد الإسباني يشعرون بعدم الرضا عن الظهور الإعلامي اليومي للويس إنريكي عبر منصة "تويتش" ، إذ يعتقدون أن هذا الظهور العام لم يفيد صورة الاتحاد.

ولكن بغض النظر عما فعله لويس إنريكي بعيدًا عن الملعب ، فقد تم استجوابه أيضًا بشأن النتائج الرياضية. في الاتحاد يعترفون بالعمل المتمثل في تشكيل فريق لكن هذا الفريق الذي لم يحقق أهدافه بشكل أساسي لأنه يفتقر إلى القدرة الهجومية. لم يحسن نتائج نهائيات روسيا 2018.