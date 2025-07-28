الهلال يتلقى دفعة مذهلة قبل انطلاق الدوري السعودي

تلقى نادي الهلال السعودي دفعة مذهلة قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي لموسم 2025-2026.

واستقر مسؤولو نادي الهلال، على انطلاق معسكر الفريق يوم 1 من شهر أغسطس المقبل في ألمانيا، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد، في ظل ارتباط الفريق بمسابقات محلية وقارية بالموسم القادم.

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ووفقا للتقارير، فإن المعسكر سيكون في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، وستكون مدة المعسكر 21 يوماً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المعسكر سيتخلله بعض المباريات الودية، بناء على رغبة من جانب سيميوني إنزاغي، المدير الفني للفريق.

ويرغب إنزاغي، في الوصول للجاهزية الكاملة للاعبين خلال معسكر ألمانيا، وذلك بعدما قدم النادي اعتذارا عن المشاركة ببطولة كأس السوبر السعودي.

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وسيشهد معسكر ألمانيا، تواجد الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، الذي تم التعاقد معه من ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي حامد القرني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن ثلاثي الفريق: ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري، وحسّان تمبكتي سيتواجدون في التدريبات الجماعية بالمعسكر الخارجي للهلال وأولى مباريات الدوري بالموسم الجديد، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم الفترة الماضية.

وارتبط ميتروفيتش بالرحيل عن الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب الإصابات المستمرة التي تلاحقه منذ منتصف الموسم الماضي.

وشهدت الفترة الأخيرة، خروج تقارير تشير إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ميتروفيتش، بالإضافة إلى برمنغهام سيتي المشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 68 هدفا وصنع 15.

فيما يخوض الدوسري، برنامجا تأهيليا خاصا خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها من ناديه عقب نهاية الموسم الماضي.

ويهدف النجم الدولي إلى رفع جاهزيته البدنية واللياقية والفنية، استعدادا للاستحقاقات المنتظرة مع “الزعيم” على المستويين المحلي والقاري.

ويأتي البرنامج ضمن خطة تأهيلية شاملة يلتزم بها الدوسري، بعد تعرّضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

ويُعد الدوسري إحدى أبرز ركائز الهلال والمنتخب السعودي، حيث ساهم في العديد من الإنجازات المحلية والقارية، وتُعوّل عليه جماهير النادي كثيرا لقيادة الفريق نحو الألقاب في الموسم المقبل.

بينما تعرض تمبكتي أيضا للإصابة خلال مشاركته في مونديال الأندية ويجري عمليات تأهيل حاليا استعدادا للعودة للمنافسة مع الفريق.