كشفت تقارير صحفية أن الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق، بات قريبا من الانضمام لنادي العروبة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان راموس رحل عن صفوف إشبيلية في يونيو الماضي بعد عام فقط من الانضمام إلى الفريق الإسباني.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات قوية من عدة أندية سعودية لضم راموس، كان أبرزها النصر والاتحاد.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، فإن "المدافع الإسباني راموس اتفق بشكل نهائي مع نادي العروبة، فخر الجوف، بعقد يمتد موسمين".

وأضاف: "تبقت الفحوصات الطبية فقط، ومتوقع انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان العروبة السعودي افتتح مشواره في بطولة دوري روشن بالخسارة، مساء الجمعة، من الأهلي (2-0).

المدافع الإسباني حظي بمسيرة مذهلة في كرة القدم؛ إذ حصد العديد من الألقاب مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان بجانب فوزه مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012).