خيتافي يفرض التعادل على برشلونة في مباراة متوترة (فيديو)
فرض خيتافي التعادل السلبي على ضيفه برشلونة، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق وتشافي مدرب برشلونة.
ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أنه لم يخلو من الإثارة، حيث شهد حصول 3 لاعبين من خيتافي على بطاقات صفراء، ونجا داميان سواريز من الكرد بعد تدخل متهور على إلكاي غوندوغان.
كما لعب برشلونة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد البرازيلي رافينيا بعد تدخل متهور بدون كرة على جاستون ألفاريز.
واستمرت الإثارة في الشوط الثاني بعدما طرد الحكم خايمي ماتا من خيتافي في الدقيقة 57 بعد تدخل على رونالد أراوخو.
وأشهر الحكم سيزار سوتو غرادو البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة وهه المرة لتشافي مدرب برشلونة بسبب احتجاجه في الدقيقة 70.
وحصد كل فريق على نقطة وحيدة، علما أن آخر مباراة على ملعب المواجهة انتهى على التعادل السلبي.
ويتصدر ريال مدريد ورايو فاليكانو وأوساسونا وفالنسيا جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز كل منهم في أول مباراة.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة، حامل لقب الليغا الموسم الماضي، في الجولة الثانية من قادش يوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.