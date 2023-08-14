خيتافي يفرض التعادل على برشلونة في مباراة متوترة (فيديو)

فرض خيتافي التعادل السلبي على ضيفه برشلونة، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق وتشافي مدرب برشلونة.

ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أنه لم يخلو من الإثارة، حيث شهد حصول 3 لاعبين من خيتافي على بطاقات صفراء، ونجا داميان سواريز من الكرد بعد تدخل متهور على إلكاي غوندوغان.

كما لعب برشلونة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد البرازيلي رافينيا بعد تدخل متهور بدون كرة على جاستون ألفاريز.