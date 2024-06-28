بعد مولد طفله الثالث.. فودين يعود لمعسكر إنجلترا

وكان فودين، الذي حظي بموسم رائع مع مانشستر سيتي وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أكثر لاعبي الفريق ثباتًا في المستوى بعدما شارك أساسيًا في جميع مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات.

وتصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة لكنها قدمت أداء باهتًا في ثلاث مباريات لدور المجموعات.

وستلعب إنجلترا أمام سلوفاكيا، التي تأهلت في المركز الثالث، يوم الأحد في جلسنكيرشن.