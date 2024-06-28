بعد مولد طفله الثالث.. فودين يعود لمعسكر إنجلترا
سيعود الجناح فيل فودين إلى معسكر إنجلترا اليوم الخميس بعدما اضطر لمغادرة ألمانيا وترك تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 والعودة لبلاده ليكون مع شريكة حياته أثناء وضعها لطفلهما الثالث.
وعاد فودين (24 عامًا) إلى إنجلترا بعد التعادل سلبيًا مع سلوفينيا للاطمئنان على شريكته ريبيكا كوك.
وكان فودين، الذي حظي بموسم رائع مع مانشستر سيتي وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أكثر لاعبي الفريق ثباتًا في المستوى بعدما شارك أساسيًا في جميع مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات.
وتصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة لكنها قدمت أداء باهتًا في ثلاث مباريات لدور المجموعات.
وستلعب إنجلترا أمام سلوفاكيا، التي تأهلت في المركز الثالث، يوم الأحد في جلسنكيرشن.