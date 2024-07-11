اتهم غاري نيفيل نجم المنتخب الإنجليزي السابق، الحكم الألماني فيليكس زواير، بظلم هولندا أمام إنجلترا، خلال مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس أوروبا 2024، بسبب احتساب ركلة جزاء لصالح هاري كين.

واحتسب زواير ركلة جزاء لصالح هاري كين، بعد تدخل من دومفريس مدافع هولندا داخل منطقة الجزاء، ليُسجل منها اللاعب نفسه هدف التعادل.

ولكن وصف نيفيل خلال تصريحات لقناة "آي تي في" أن احتساب الحكم ركلة الجزاء كان بمثابة "وصمة عار".

وأوضح: "سأتحدث كمدافع.. أعتقد أن الحكم عليه أن يشعر بالخزي، إذا تم احتساب ركلة جزاء مثلها في أي وقت، ولكن في مباراة بهذه الأهمية فهذا أمر أسوأ".

وأضاف: "إنها وصمة عار، ويجب أن أقول إن المدافع دخل منطقة الجزاء بشكل طبيعي ومنع التسديد، فهي ليست ركلة جزاء بالنسبة لي على الأقل".

وسجل البديل أولي واتكينز هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة ليقود إنجلترا للفوز 2-1 على هولندا والتأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي.

وقدم منتخب إنجلترا عرضا قويا ليشكل هذا ردا على الانتقادات التي طالت الفريق بعد عروض باهتة في مباريات سابقة.