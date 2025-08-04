مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ودايغو الودية

ينتظر عشاق برشلونة خوض الفريق مباراة ودية جديدة، اليوم الاثنين، ضمن جولته الآسيوية التحضيرية، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2025-2026.

ويلاقي البارسا خصمه دايغو الكوري الجنوبي في ملعب الأخير، وهي المباراة الثالثة للفريق الكتالوني بجولته الآسيوية قبل انطلاق الموسم.

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كان برشلونة قد تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، ثم واجه سيؤول، وتغلب عليه بنتيجة 7-3، وسجل له روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال (هدفين)، فيران توريس (هدفين)، أندرياس كريستينسن وغافي.

ويخوض البلوغرانا مباراة اليوم، قبل لقاء كومو في بطولة كأس خوان غامبر، التي يقيمها الفريق الكتالوني بصورة سنوية، على ملعبه.

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وعزز برشلونة صفوفه هذا الصيف بضم حارس المرمى خوان غارسيا وماركوس راشفورد وروني باردغي.

وحقق برشلونة نجاحًا في الموسم الأول للمدرب هانزي فليك، وتمكن من قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب ريال مدريد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

انطلاق أحداث الشوط الأول من المباراة.

الدقيقة 20: برشلونة يتقدم بالهدف الأول عن طريق تصويبة قوية من غافي.

الدقيقة 26: برشلونة يسجل الثاني عن طريق ليفاندوفسكي.