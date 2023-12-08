أنشيلوتي يجيب مازحًا على سؤال حول العروض السعودية

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، وارتبط اسمه بالانتقال إلى تدريب المنتخب البرازيلي.

وخلال مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس تلقى أنشيلوتي سؤالا يقول: "ماذا ستفعل إذا تلقيت عرضًا من السعودية مقابل 500 مليون يورو؟".

ورد المدرب الإيطالي على هذا السؤال ضاحكًا وقال: "لن أضطر حتى إلى حجز رحلة الطيران، سأسير على قدمي للذهاب إلى هناك".

وأوضح: "لن أفعل هذا بالطبع، أنا أمزح، لا أفكر بذلك ولا أريد المال".