أنشيلوتي يجيب مازحًا على سؤال حول العروض السعودية
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن موقفه إذا تلقى عرضًا من أحد أندية المملكة العربية السعودية.
ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، وارتبط اسمه بالانتقال إلى تدريب المنتخب البرازيلي.
وخلال مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس تلقى أنشيلوتي سؤالا يقول: "ماذا ستفعل إذا تلقيت عرضًا من السعودية مقابل 500 مليون يورو؟".
ورد المدرب الإيطالي على هذا السؤال ضاحكًا وقال: "لن أضطر حتى إلى حجز رحلة الطيران، سأسير على قدمي للذهاب إلى هناك".
وأوضح: "لن أفعل هذا بالطبع، أنا أمزح، لا أفكر بذلك ولا أريد المال".
ويتفاوض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع أنشيلوتي لقيادة الفريق مع نهاية عقده الذي يربطه بريال مدريد نهاية الموسم الجاري.
وأعلن أنشيلوتي رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، ما يعني موافقته على تجديد العقد وتجاهل العروض الأخرى حال تلقيه عرضًا للاستمرار في سانتياغو برنابيو.
ومع انتهاء عقده بنهاية الموسم الأوروبي الجاري، وإدلاء رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز بتصريحات واثقة بشأن التعاقد مع الإيطالي، البالغ من العمر 64 عاما، يسعى ريال مدريد جاهدا للتمسك بالمدرب الوحيد الذي فاز باللقب في جميع البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.