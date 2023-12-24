رسميا.. راتكليف يسيطر على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
أعلن مانشستر يونايتد، رسميا، اليوم الأحد، استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة "INEOS على حصة أقلية بلغت 25% مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.
وقال مانشستر يونايتد في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يستحوذ جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة "INEOS"، على حصة تصل إلى 25% وتقديم مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد.
وأوضح أن إتمام هذه الصفقة يخضع لجميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف البيان: "كجزء من الصفقة، قبلت شركة "INEOS" طلبًا من مجلس الإدارة لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي، وسيشمل ذلك جميع جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات، إلى جانب مقعدين في مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد ومجالس الإدارة لمانشستر يونايتد لكرة القدم.
وقال أفرام جليزر وجويل جليزر، الرئيسان التنفيذيان المشاركان والمديران: "يسعدنا أن نتوصل إلى هذه الصفقة مع جيم راتكليف وشركة "INEOS" كجزء من المراجعة الاستراتيجية التي أعلنا عنها في نوفمبر 2022، التزمنا بالنظر في مجموعة متنوعة من البدائل للمساعدة في تعزيز مانشستر يونايتد، مع التركيز على تحقيق النجاح لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية".
وأضافا: "يجلب راتكليف وشركة "INEOS" ثروة من الخبرة التجارية بالإضافة إلى الالتزام المالي الكبير للنادي، ومن خلال "INEOS Sport" سيتمكن مانشستر يونايتد من الوصول إلى محترفين متمرسين ذوي أداء عالٍ، وذوي خبرة في إنشاء وقيادة فرق النخبة من داخل اللعبة وخارجها".
وقال جيم راتكليف رئيس مجلس إدارة شركة "INEOS": "باعتباري محليًا وداعمًا مدى الحياة للنادي، يسعدني جدًا أننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي".
وأضاف: "في حين أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائمًا للفوز بالبطولات على أعلى المستويات، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل في الآونة الأخيرة، سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم "ستساعد مجموعة "INEOS Sport" في دفع المزيد من التحسين في النادي، مع توفير الأموال المخصصة أيضًا لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".
وأتم: "نحن هنا على المدى الطويل وندرك أن هناك الكثير من التحديات والعمل الشاق الذي ينتظرنا، وسنتعامل معها بالدقة والاحترافية والشغف، نحن ملتزمون بالعمل مع الجميع في النادي، من مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين والمشجعين؛ للمساعدة في دفع النادي إلى الأمام".
وأتم راتكليف: "طموحنا المشترك واضح، نريد جميعًا رؤية مانشستر يونايتد يعود إلى حيث كان، نحن ننتمي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية".