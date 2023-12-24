رسميا.. راتكليف يسيطر على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد، رسميا، اليوم الأحد، استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة "INEOS على حصة أقلية بلغت 25% مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يستحوذ جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة "INEOS"، على حصة تصل إلى 25% وتقديم مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد.

وأوضح أن إتمام هذه الصفقة يخضع لجميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.