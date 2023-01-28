وليد الفراج يلمح لرحيل رامون دياز مدرب الهلال (فيديو)
ألمح الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد" لرحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز خلال الساعات القادمة عن الجهاز الفني لنادي الهلال.
وقال الإعلامي محمد الشيخ ردا على سؤال بشأن أكثر فرق الدوري السعودي حاجة إلى تغيير جهازها الفني: البعض ينادى بتغيير دياز، ولكن المدرب يعيش أسوأ فتراته مع الهلال لظروف الفريق من غيابات وضعف الأداء لأجانب الفريق.
ليرد عليه وليد الفراج قائلا: "والله في النقطة هذه يمكن الليلة في شيء، أنا أسرب لك، أنا قلبي حاسس أن في شيء الليلة أو بكرة".
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن دخول الهلال في مفاوضات مع عدة مدربين أبرزهم الأرجنتينيان ماوريسيو بوكيتينو، ومارسيلو غالاردو لتولي قيادة الفريق الفنية.
في حين ذكرت تقارير أخرى أن إدارة الهلال ستجدد الثقة في رامون دياز الذي عاد للهلال في فبراير 2022 علما أنه سبق أن قاد الهلال بين أكتوبر 2016 ومارس 2018، كما سبق أن درب الاتحاد.
وقاد دياز البالغ من العمر 63 عاما الهلال للقبين في الدوري السعودي ولقب في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة أقل من الهلال.
وخسر الهلال 0/1 أمام الفيحاء يوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الوداد المغربي يوم 4 فبراير في كأس العالم للأندية.
وبعد المشاركة في كأس العالم للأندية سيلعب الهلال مع الخليج والفيحاء في الدوري السعودي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم 20 فبراير في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.