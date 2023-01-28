وليد الفراج يلمح لرحيل رامون دياز مدرب الهلال (فيديو)

ليرد عليه وليد الفراج قائلا: "والله في النقطة هذه يمكن الليلة في شيء، أنا أسرب لك، أنا قلبي حاسس أن في شيء الليلة أو بكرة".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن دخول الهلال في مفاوضات مع عدة مدربين أبرزهم الأرجنتينيان ماوريسيو بوكيتينو، ومارسيلو غالاردو لتولي قيادة الفريق الفنية.