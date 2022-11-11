استبعد راموس ودي خيا.. إنريكي يكشف قائمة إسبانيا لكأس العالم
أعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا قائمة لاعبيه المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
ويشارك منتخب إسبانيا في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوستاريكا واليابان.
وقرر لويس إنريكي عدم استدعاء سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، وديفيد دي خيا لاعب مانشستر يونايتد، وتياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول.
وفيما يلي قائمة منتخب إسبانيا لكأس العالم:
حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).
المدافعون: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس غايا (فالنسيا)، هوغو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).
لاعبو الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).
المهاجمون: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيغ)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).
ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في المونديال يوم 23 نوفمبر بمواجهة كوستاريكا، ثم يلاقي ألمانيا يوم 27 نوفمبر، وأخيرا مع اليابان يوم 1 ديسمبر.
وسبق أن نال منتخب إسبانيا لقب كأس العالم مرة وحيدة وكان ذلك في عام 2010 في جنوب أفريقيا.
ولم يسبق لمنتخب إسبانيا أن واجه اليابان أو كوستاريكا في كأس العالم، في حين لعب 4 مباريات أمام ألمانيا في المونديال.
وخلال الـ4 مباريات أمام ألمانيا خسر منتخب إسبانيا مرتين وتعادل مرة وفاز مرة.