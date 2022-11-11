استبعد راموس ودي خيا.. إنريكي يكشف قائمة إسبانيا لكأس العالم

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في المونديال يوم 23 نوفمبر بمواجهة كوستاريكا، ثم يلاقي ألمانيا يوم 27 نوفمبر، وأخيرا مع اليابان يوم 1 ديسمبر.

وسبق أن نال منتخب إسبانيا لقب كأس العالم مرة وحيدة وكان ذلك في عام 2010 في جنوب أفريقيا.

ولم يسبق لمنتخب إسبانيا أن واجه اليابان أو كوستاريكا في كأس العالم، في حين لعب 4 مباريات أمام ألمانيا في المونديال.

وخلال الـ4 مباريات أمام ألمانيا خسر منتخب إسبانيا مرتين وتعادل مرة وفاز مرة.