أعلن الموقع الرسمي لأولمبياد باريس 2024 تعيين النرويجي إسبين إيسكاس حكمًا لمباراة الميدالية البرونزية بين منتخبي مصر والمغرب في دورة الألعاب المقامة في العاصمة الفرنسية.

وتقام مباراة مصر والمغرب مساء الخميس المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024.

ويشمل طاقم التحكيم الثنائي النرويجي إيريك جان إنغان وإيزاك باشيفيكين بجانب الحكم الرابع الفرنسي فرنسواه ليتيكسر بجانب حكم الفيديو الفرنسي كيريل ميجينير.

وأدار الحكم النرويجي مباراة ألمانيا وفرنسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والتي أقيمت في العام الماضي.

وأقيمت مواجهة بين إنجلترا وإسبانيا في نهائي بطولة كأس أوروبا تحت 21 عامًا خلال العام الماضي.

ويبلغ الحكم النرويجي 36 عامًا، وأدار أيضًا نهائي كأس أوروبا تحت 17 عامًا بين هولندا وإيطاليا عام 2019.

وخسر منتخب المغرب لقاء إسبانيا بنتيجة 1-2 في نصف النهائي لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتلقى منتخب مصر خسارة أمام فرنسا بنتيجة 1-3 في نصف النهائي أيضًا في مواجهة امتدت إلى 120 دقيقة.

ويحلم المنتخبان بحصد أول ميدالية أولمبية عبر التاريخ في منافسات كرة القدم بعدما تأهل المنتخب المغرب لأول مرة في تاريخه إلى نصف النهائي.

وشارك منتخب مصر في نصف نهائي الأولمبياد مرتين الأولى في نسخة 1928 بالعاصمة الهولندية أمستردام بجانب نسخة 1964 في العاصمة اليابانية طوكيو، وانتهت المغامرة باحتلال المركز الرابع.