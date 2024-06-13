بعد إجراء الأشعة.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد العويس

العويس غادر مباراة السعودية ضد الأردن، التي أقيمت يوم الثلاثاء، مصاباً بعد 33 دقيقة فقط، وحل مكانه الحارس أحمد الكسار.

وأصدر المنتخب السعودي بيانًا قال فيه إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لمحمد العويس حارس الهلال والمنتخب الوطني السعودي صباح الأربعاء، كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وأشار المنتخب السعودي إلى أن العويس يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ووفقًا للإجراءات المتبعة تم الرفع بذلك لناديه.