بعد إجراء الأشعة.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد العويس
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد العويس، على هامش مباراة "الأخضر" أمام الأردن في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
العويس غادر مباراة السعودية ضد الأردن، التي أقيمت يوم الثلاثاء، مصاباً بعد 33 دقيقة فقط، وحل مكانه الحارس أحمد الكسار.
وأصدر المنتخب السعودي بيانًا قال فيه إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لمحمد العويس حارس الهلال والمنتخب الوطني السعودي صباح الأربعاء، كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.
وأشار المنتخب السعودي إلى أن العويس يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ووفقًا للإجراءات المتبعة تم الرفع بذلك لناديه.
واستضافت السعودية منتخب الأردن، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة الرياض، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتقدم منتخب الأردن لصدارة المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بعد الفوز 2-1 على مضيفه السعودية.
ورفع الأردن، وصيف كأس آسيا، رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة متفوقًا بفارق الأهداف على السعودية. وضمن كلا المنتخبين بلوغ المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا.