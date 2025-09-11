انفراجة مهمة في أزمة أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

تنتظر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حدوث انفراجة مهمة خلال الفترة المقبلة في أزمة أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي تم سحبها مؤخرا من قبل وزارة الإسكان المصرية؛ ما تسبب في إيقاف إنشاءات المباني وملاعب النادي الجديدة.

وتسبب سحب الأرض في أزمة مالية كارثية داخل الزمالك، حيث كان النادي يعتمد على هذه الأرض لضخ أموال من مستثمرين قرروا المساهمة في بناء الملاعب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرة النادي على دفع رواتب اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة نجم الزمالك يطلب فسخ عقده والرحيل مجاناً

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، إن هناك اتجاهاً لعودة أرض النادي للزمالك بشروط محددة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف: "من أبرز الشروط هو وضع برنامج زمني مقدم من مجلس الزمالك، ويتم متابعة معدلات التنفيذ وسير العمل في الفرع كل 3 أشهر".

وتابع: "وفي حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني سيتم سحب الأرض من الزمالك بشكل نهائي، وهذا نهج رائع من الدولة، كما سيتم منح النادي مهلة لاستكمال المنشآت في الجزء الرياضي، 80% من أرض المشروع، ونسبة الـ 80% من أرض المشروع للرياضة، للملاعب، وللمباني الرياضية، وربما يتم الاتفاق على دفع مبلغ مالي من جانب الزمالك لهيئة المجتمعات العمرانية سواء بقيمة مالية أو بجزء من الشق الاستثماري في النادي، وهذا الجزء سيقوم المسؤولون بتقديره ماليا والتصرف فيه".

وأشار: "كان هذا الاتفاق من أجل استكمال المشروع من جديد، ومن ثم النادي منتظر عودة الأرض؛ لأنها الضامن الوحيد لأن تعود الأموال مرة أخرى، وإن المشاكل المالية التي بدأنا نسمع عنها من جديد تنتهي".