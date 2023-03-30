لماذا يرفض ريال مدريد التفاوض مع مبابي مجددًا؟

وحسب الصحيفة فموقف إدارة ريال مدريد لم يتغير حيث لا توجد مفاوضات مع إدارة اللاعب ولا تفكر في التفاوض مع باريس سان جيرمان حول كيليان مبابي.

وحسب ماركا، تعتقد إدارة ريال مدريد أن خروج أخبار رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان أمر غريب إذ تصل كل الأخبار إلى مكاتب النادي من عائلته والمقربين منه لكن النادي لا يصدقها ويعتبرها تفتقد للمصداقية.

كان ريال مدريد تحرك لضم كيليان مبابي الصيف الماضي بعد إعلان اللاعب رغبته الرحيل من باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع ويجدد عقده بمبلغ ضخم.