خليجي25.. أروابارينا: لا أحد يتدخل في اختياراتي

ويتصدر منتخب البحرين المجموعة بست نقاط ثم يليه منتخبا قطر والكويت بثلاث نقاط لكل منتخب، ثم الإمارات في المركز الأخير.

وقال أروابارينا: "غير راض عن الأداء والمستوى، لا أحد راض، نعلم أننا لم نكن على قدر طموح الجماهير، ونستعد للمباراة.. ومع قصر المدة كثفنا الحصص مع اللاعبين لتلافي الأخطاء لنظهر بشكل جيد غدا، دائما نركز على الجاهزية، لدي تشكيلة مبدئية ستؤكد بعد الحصة الأخيرة اليوم".

وأضاف: "نركز فقط على مباراة الغد أمام قطر، لنظهر بصورة مختلفة، واللعب بأكبر تركيز ممكن ثم نرى نتيجة المباراة الأخرى".

وتابع: "صرحت قبلا، نغير في الفريق ونضخ دماء جديدة وهذا ليس عذرا، أركز على العمل وتجهيز اللاعبين وأنا المسؤول الوحيد عن أي نتيجة، وأركز الآن على مباراة الغد".