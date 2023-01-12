خليجي25.. أروابارينا: لا أحد يتدخل في اختياراتي
تحدث رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نظيره القطري في آخر مباريات دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".
ويحتل منتخب الإمارات المركز الرابع والأخير في المجموعة بعدما تلقى خسارتين أمام البحرين ثم الكويت.
ويتصدر منتخب البحرين المجموعة بست نقاط ثم يليه منتخبا قطر والكويت بثلاث نقاط لكل منتخب، ثم الإمارات في المركز الأخير.
وقال أروابارينا: "غير راض عن الأداء والمستوى، لا أحد راض، نعلم أننا لم نكن على قدر طموح الجماهير، ونستعد للمباراة.. ومع قصر المدة كثفنا الحصص مع اللاعبين لتلافي الأخطاء لنظهر بشكل جيد غدا، دائما نركز على الجاهزية، لدي تشكيلة مبدئية ستؤكد بعد الحصة الأخيرة اليوم".
وأضاف: "نركز فقط على مباراة الغد أمام قطر، لنظهر بصورة مختلفة، واللعب بأكبر تركيز ممكن ثم نرى نتيجة المباراة الأخرى".
وتابع: "صرحت قبلا، نغير في الفريق ونضخ دماء جديدة وهذا ليس عذرا، أركز على العمل وتجهيز اللاعبين وأنا المسؤول الوحيد عن أي نتيجة، وأركز الآن على مباراة الغد".
وبسؤاله عن التدخل في اختياراته الفنية رد قائلا: "لا أحد يتدخل في اختياراتي، عملت لسنوات مع أندية كبيرة، أحضر المباريات جميعها للأندية ومتواصل مع المدربين، واختياراتي عن قناعة شخصية، لدي 3 إصابات أثرت على مركزين، واللاعبون معي قادرون على تنفيذ خططنا".
وحول منتخب قطر قال أروابارينا: المبارة ليست "ديربي" ولكنها مهمة للطرفين، قطر منتخب شاب وكذلك لديه لاعبو خبرة، عملت هناك وأعرفهم جيدا، يعتمدون على الاستحواذ وامتلاك الكرة.. قادرون على تطبيق الضغط العالي، لديهم مستوى جيد والخسارة لا تعكس مستواهم خلال المباراة الماضية وأركز على فريقي لتقديم لقاء جيد على مستوى الطموح.
ويحتاج منتخب الإمارات للتغلب على قطر بفارق هدفين مع فوز البحرين على الكويت من أجل التأهل لنصف النهائي.