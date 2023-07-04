بني ياس يعلن حصوله على حكم بأحقيته في استمرار سهيل النوبي مع الفريق
أعلن نادي بني ياس الإماراتي استمرار لاعبه سهيل النوبي مع الفريق حتى 2026، بعد حصوله على حكم من لجنة الاستئناف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم بهذا الشأن.
وقال نادي بني ياس، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: "بحكم القانون وقرار لجنة الاستئناف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، سهيل النوبي لاعباً لنادي بني ياس حتى عام 2026".
ودار نزاع بين سهيل النوبي وإدارة نادي بني ياس خلال الفترة الماضية، حيث كان ينتهي عقد اللاعب مع الفريق في يونيو الماضي، وأشارت تقارير سابقة إلى أن اللاعب أصبح حرا ويستطيع التوقيع لأي نادٍ يريده.
ولكن نادي بني ياس قدم استئنافا ضد اللاعب في لجنة أوضاع اللاعبين، ليحصل اليوم على حكم بأحقيته في استمرار "النوبي" بصفوفه حتى 2026.
ويعتبر "النوبي" أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإماراتي، حيث كانت تتنافس 3 أندية على ضمه.