بني ياس يعلن حصوله على حكم بأحقيته في استمرار سهيل النوبي مع الفريق

أعلن نادي بني ياس الإماراتي استمرار لاعبه سهيل النوبي مع الفريق حتى 2026، بعد حصوله على حكم من لجنة الاستئناف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم بهذا الشأن.

وقال نادي بني ياس، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: "بحكم القانون وقرار لجنة الاستئناف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، سهيل النوبي لاعباً لنادي بني ياس حتى عام 2026".