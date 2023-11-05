قبل ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.. أبرز نقاط القوة والضعف لدى فريقي الوداد وصن داونز

يواجه فريق الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي من النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي.

وكان الوداد انتزع التأهل إلى الدور النهائي بعدما حسم الفوز على حساب مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح 5-4 في إياب نصف النهائي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بعد تقدم الترجي 1-0، علما بأن الوداد كان فاز ذهابًا بهدف نظيف على أرضه.

أما صن داونز، فقد بلغ هذا الدور بإقصائه الأهلي المصري بتعادله معه سلبيًا في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في القاهرة، وذلك بعد فوز الفريق الجنوبي أفريقي ذهابًا بهدف نظيف.