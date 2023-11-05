قبل ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.. أبرز نقاط القوة والضعف لدى فريقي الوداد وصن داونز
يواجه فريق الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي من النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي.
وكان الوداد انتزع التأهل إلى الدور النهائي بعدما حسم الفوز على حساب مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح 5-4 في إياب نصف النهائي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بعد تقدم الترجي 1-0، علما بأن الوداد كان فاز ذهابًا بهدف نظيف على أرضه.
أما صن داونز، فقد بلغ هذا الدور بإقصائه الأهلي المصري بتعادله معه سلبيًا في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في القاهرة، وذلك بعد فوز الفريق الجنوبي أفريقي ذهابًا بهدف نظيف.
تاريخ مواجهات الفريقين
تاريخيًّا، التقى الوداد مع صن داونز، 12 مرة خلال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، على مدار السنوات الماضية.
وكان للفريق المغربي الغلبة في الفوز بـ4 مباريات، فيما حقق صن داونز الفوز في 3 مناسبات فقط، وحسم التعادل مواجهات الفريقين 5 مرات.
ويحصل بطل الدوري الأفريقي على مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دولار، والوصيف على 3 ملايين دولار، والفرق المتأهلة إلى نصف النهائي على مليون و700 ألف دولار، والفرق المشاركة في ربع النهائي على مليون دولار.
نقاط ضعف صن داونز
وناقش عدة محللين رياضيين أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريقين المغربي والجنوب أفريقي قبل المواجهة المرتقبة، مساء اليوم.
وقال المحلل الرياضي إبراهيم جاد، في تصريحات تلفزيونية، عن فريق صن داونز: "هناك مساحة موجودة خلف ظهيري صن داونز لأن الفريق يضغط بشكل متقدم، هذه تقابل نقطة القوة عند الوداد وقد يستغلها بشكل كبير، وحدث هذا في مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز، وأيضا في مباراة ذهاب صن داونز والأهلي حدث سوء تغطية من الظهير الأيمن للفريق الجنوب أفريقي كاد يستغلها الفريق المصري".
وعن ملامح الخطوة التي يملكها صن داونز، أشار المحلل الرياضي محمد خليفة: "هم دفاعيًّا يتحركون كتلة واحدة وهذا يخنق خصومه، وهذا حصل في لقاء العودة مع الأهلي، فهم لا يعطون مساحة للمنافسين للدخول بين خطوطهم".
الأوراق الرابحة للوداد
أما عن الأوراق الرابحة لفريق الوداد المغربي في خطة المدرب عادل رمزي، فقد أشار إبراهيم جاد: "المدرب يعتمد بشكل كبير على الاستفادة من سلاحه الهجومي الثنائي يحيى عطية الله وأيوب العملود، ورغم أنهما ظهيران فإنهما يهددان مرمى الخصوم ببراعة، والعملود يتحول إلى جناح أشبه بمهاجم ثان".
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تنطلق صافرة مباراة صن داونز والوداد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات "أون تايم سبوتس"، وأبو ظبي الرياضية، وSSC.