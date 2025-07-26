أهداف صاروخية.. راشفورد يبهر فليك في تدريب برشلونة (فيديو)

لفت الإنجليزي ماركوس راشفورد، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، الأنظار إليه بشدة في التدريبات الأولى التي خاضها مع البارسا، اليوم السبت.

وأجرى برشلونة اليوم أول حصة تدريبية له في اليابان، حيث سيخوض غدًا مباراة ودية أمام فريق فيسيل كوبي، وخلال التدريب، أكد ماركوس راشفورد، الصفقة الكبرى الجديدة للنادي الكتالوني، على موهبته الكبيرة.

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وقد تدرب الفريق في ملعب "نوفير ستاديوم كوبي"، وشارك في الحصة 30 لاعبًا ضمن بعثة برشلونة: 24 من الفريق الأول، و5 من لاعبي الأكاديمية، بالإضافة إلى الوافد الشاب روني باردغجي.

واضطر المدرب هانزي فليك إلى إعادة تنظيم خطة العمل بعد تعليق الرحلة إلى اليابان بسبب إخلال الجهة المنظمة ببنود العقد، وهو ما أثار استياءه، خاصة أن قرار الإلغاء جاء قبل 12 ساعة فقط من موعد السفر المقرر سابقًا يوم الخميس، وفي النهاية، سافر الفريق يوم الجمعة.

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وأثبت الدولي الإنجليزي، الذي يُعد من أبرز صفقات هذا الصيف، لزملائه أنه في كامل لياقته البدنية وجاهز للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ومع ذلك، لا يبدو من المحتمل أن يشارك في مباراة الأحد الودية أمام فيسيل كوبي، نظرًا لأنه خاض فقط عددًا قليلًا من الحصص التدريبية حتى الآن.

ورغم ذلك تألق اللاعب الإنجليزي في التدريبات، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف “هاتريك”.

ونشر حساب برشلونة الرسمي على منصة "إكس" فيديو للاعب الإنجليزي وهو يسجل ثلاثية في شباك الحارس خوان غارسيا، المنضم حديثًا من إسبانيول.

الهدف الأول سجله راشفورد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء أعلى الزاوية اليسرى للحارس غارسيا، ثم أضاف الثاني بالطريقة نفسها في الزاوية اليمنى.

الثالث جاء في الزاوية اليمنى ولكن بتسديدة أرضية للاعب الإنجليزي، ما أثار تفاؤل جماهير برشلونة في التعليقات، حول جاهزية لاعب أستون فيلا السابق.

وسيمثل راشفورد إضافة قوية لهجوم برشلونة، حيث يُمكنه أن يكون جناحًا أيسر في منافسة مع رافينيا على ذلك المركز، أيضًا يستطيع اللعب كرأس حربة، ما يجعل الفريق يستفيد من تواجده مع روبرت ليفاندوفسكي، خاصة مع تقدم الأخير في العمر وتراجع لياقته البدنية.