رد فعل أنتونيلا بعد تألق ميسي أمام كرواتيا (صورة)

وأحرز ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز، هدفين في غضون 5 دقائق لتتقدم الأرجنتين 2-صفر على كرواتيا عكس مجريات اللعب في نهاية الشوط الأول بالدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء

ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط "ألفاريز" عقب اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفًا في مسيرته في كأس العالم ليصبح هداف بلاده في تاريخها في البطولة.

وأضاف "ألفاريز" مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني بعدما استفاد من تنفيذ سيئ لركلة ركنية من كرواتيا وانطلق نحو المرمى، حيث حالفه الحظ أمام اثنين من المدافعين قبل أن يضع الكرة في الشباك.