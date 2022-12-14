رد فعل أنتونيلا بعد تألق ميسي أمام كرواتيا (صورة)
أبدت أنتونيلا زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادتها البالغة بتألق زوجها، وقيادته لمنتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه 3-0 على كرواتيا وصيفة حاملة اللقب، على ملعب لوسيل، يوم الثلاثاء.
ورصدت الكاميرا ابتسامة "أنتونيلا" بعد المستوى الرائع الذي ظهر به ميسي بصناعته وإحرازه لهدف لتصعد الأرجنتين إلى نهائي المونديال لتقابل الفائز في مباراة المغرب وفرنسا.
وأحرز ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز، هدفين في غضون 5 دقائق لتتقدم الأرجنتين 2-صفر على كرواتيا عكس مجريات اللعب في نهاية الشوط الأول بالدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء
ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط "ألفاريز" عقب اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.
ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفًا في مسيرته في كأس العالم ليصبح هداف بلاده في تاريخها في البطولة.
وأضاف "ألفاريز" مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني بعدما استفاد من تنفيذ سيئ لركلة ركنية من كرواتيا وانطلق نحو المرمى، حيث حالفه الحظ أمام اثنين من المدافعين قبل أن يضع الكرة في الشباك.
وحاولت كرواتيا، التي كانت عدلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين، العودة في الشوط الثاني لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة.
وحسم ألفاريز فوز الأرجنتين عندما انطلق ميسي من الناحية اليمنى وحافظ على الكرة رغم محاولات المدافع يوسكو جفارديول قبل أن يمررها إلى مهاجم مانشستر سيتي الذي هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 69.
وحافظت الأرجنتين على سجلها المثالي في ظهورها الخامس في الدور قبل النهائي في كأس العالم.
وتلعب الأرجنتين مع الفائز من منتخبي فرنسا حامل اللقب والمغرب واللذين يلتقيان غدًا الأربعاء.