سبب تأخر إعلان إقالة غاياردو من تدريب الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية سبب تأخر إدارة نادي الاتحاد السعودي في إعلان إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل غاياردو، ووضع حدّ لتجربته المتواضعة مع الفريق، إذ أكد لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد، أن المدرب الأرجنتيني لن يكون له مكان في الموسم المقبل.
ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن سبب تأخر إعلان إقالة غاياردو هو تمسك المدرب الأرجنتيني بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي، عكس إدارة الاتحاد التي ترغب في تخفيض القيمة المالية له.
وأوضحت: "إدارة الاتحاد تفاوض المدرب الأرجنتيني على تخفيض مطالبه المالية، وهذا هو سبب تأخر إعلان إقالته".
واختتمت: "الإدارة القانونية في نادي الاتحاد تعمل للوصول إلى طريقة مناسبة من أجل فسخ عقد غاياردو".
يذكر أن غاياردو تسلم مقاليد تدريب الاتحاد في نوفمبر من العام الماضي، خلفا للبرتغالي نونو سانتو، لكنه عجز عن انتشال نادي الاتحاد من أزمة النتائج.
وفشل الفريق في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وأنهى السباق في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، كما تكبد رقما مرتفعا جدًّا من الهزائم بلغ 12 خسارة في 34 مباراة.
ويرغب الاتحاد في تجنب دفع ما يقرب من 30 مليون دولار لإنهاء عقد المدرب الأرجنتيني الذي يمتد حتى 30 يونيو 2025، وهذا المبلغ يشمل عقد غاياردو والمساعدين السبعة.