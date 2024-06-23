سبب تأخر إعلان إقالة غاياردو من تدريب الاتحاد السعودي

واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل غاياردو، ووضع حدّ لتجربته المتواضعة مع الفريق، إذ أكد لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد، أن المدرب الأرجنتيني لن يكون له مكان في الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن سبب تأخر إعلان إقالة غاياردو هو تمسك المدرب الأرجنتيني بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي، عكس إدارة الاتحاد التي ترغب في تخفيض القيمة المالية له.

وأوضحت: "إدارة الاتحاد تفاوض المدرب الأرجنتيني على تخفيض مطالبه المالية، وهذا هو سبب تأخر إعلان إقالته".

واختتمت: "الإدارة القانونية في نادي الاتحاد تعمل للوصول إلى طريقة مناسبة من أجل فسخ عقد غاياردو".