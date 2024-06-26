تطورات حالة ميسي بعد إصابته بمباراة الأرجنتين وتشيلي

واحتاج ميسي، الذي بلغ عامه الـ37 هذا الأسبوع ويعاني من آلام في العضلات، إلى تدخل الأطباء لفترة قصيرة لتلقي العلاج في الفخذ خلال فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها وأطلق تسديدة من مدى بعيد اصطدمت بالقائم وكان لاعبًا رئيسًا في هجمات الأرجنتين.

وقال غاستون إيدول عن إصابة النجم الأرجنتيني: "لن يُجري ليونيل ميسي أي فحوصات في نيو جيرسي".

وأضاف: "عليهم الانتظار بضع ساعات وسيرى الطاقم الطبي حالته في ميامي".

وتابع: "من الإيجابي أنه استطاع إنهاء المباراة، وقال إنه يعتقد أنها مجرد تقلص عضلي".

واختتم: "ولكن ميسي بنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة بيرو".