لماذا قد يظهر أردا جولر دون رقم في حفل تقديمه لاعبًا لريال مدريد؟
كشفت صحيفة "ماركا" عن الرقم الذي سيرتديه التركي "أردا جولر" مع ريال مدريد بعد إعلان ضمه للفريق رسميًا.
وأعلن ريال مدريد، رسميًا، التعاقد مع "جولر" بعقد يمتد إلى 6 مواسم.
وبحسب ريال مدريد، سيتم تقديم "جولر"، غدًا الجمعة، كلاعب جديد في الفريق، الساعة 12:00 ظهرًا.
ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإنه في الوقت الحالي يوجد رقمان فقط متاحان في الفريق الأول لريال مدريد، وهما رقم 9 ورقم 25، والأخير يحتوي على قيود معينة من قبل الليغا.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن للاعب الحصول على رقم 25 إلا عندما تكون الأرقام من 1 إلى 24 مشغولة للاعبين آخرين.
وتكمن المشكلة في أنه من المتوقع أن ريال مدريد ترك القميص رقم 9 شاغرًا ليرتديه كيليان مبابي الذي قد ينضم للفريق الملكي هذا الصيف.
وإذا لم يقرر "جولر" اختيار القميص رقم 25، فقد يتم تقديمه دون رقم، والانتظار حتى يصبح القميص 16 أو 24 متاحًا في حال خروج ألفارو أودريوزولا أو خيسوس فاييخو.
وكان ريال مدريد قد تفوق على الجميع، ونجح بضم "جولر" البالغ من العمر 18 عامًا، والمولود في فبراير 2005.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن "جولر" شارك في 35 مباراة مع فنربخشة الموسم المنقضي، بواقع 1549 دقيقة سجل فيها 6 أهداف، وصنع 7.
وبالمجمل لعب "جولر" للفريق الأول في فنربخشة 51 مباراة، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 12.
كما لعب "جولر" 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول، وكانت أولى هذه المباريات في نوفمبر الماضي، وكان يبلغ من العمر 17 عامًا و8 أشهر و25 يومًا.
وتقدَّر القيمة السوقية لـ"جولر" بـ 15 مليون يورو.