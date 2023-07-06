لماذا قد يظهر أردا جولر دون رقم في حفل تقديمه لاعبًا لريال مدريد؟

كشفت صحيفة "ماركا" عن الرقم الذي سيرتديه التركي "أردا جولر" مع ريال مدريد بعد إعلان ضمه للفريق رسميًا.

وأعلن ريال مدريد، رسميًا، التعاقد مع "جولر" بعقد يمتد إلى 6 مواسم.

وبحسب ريال مدريد، سيتم تقديم "جولر"، غدًا الجمعة، كلاعب جديد في الفريق، الساعة 12:00 ظهرًا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإنه في الوقت الحالي يوجد رقمان فقط متاحان في الفريق الأول لريال مدريد، وهما رقم 9 ورقم 25، والأخير يحتوي على قيود معينة من قبل الليغا.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن للاعب الحصول على رقم 25 إلا عندما تكون الأرقام من 1 إلى 24 مشغولة للاعبين آخرين.