ماكرون: سأضغط على مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

يذكر أن كيليان مبابي أكد أنه أبلغ باريس سان جيرمان في يوليو/ تموز من العام الماضي بعدم تجديد عقده لما هو أبعد من 2024، وأن الرسالة الإلكترونية التي بعث بها أمس الأول تؤكد هذا القرار.

وتلقّت إدارة البي إس جي "في منتصف يوليو 2022 قرار اللاعب الذي أكد برسالة ما كان قد أعلن عنه شفاهة بالفعل"، بحسب بيان عن اللاعب.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن قرار النجم كيليان مبابي بعدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، أصاب المسؤولين عن الدوري الفرنسي بالقلق.

وأشارت إلى أن قرار مبابي جاء بمثابة صدمة في ملف حقوق تسويق بث مباريات الدوري الفرنسي في المستقبل.

كما نفى مبابي أمس الثلاثاء تقارير تحدثت عن رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبر تويتر: "قلت بالفعل إنني سأستمر مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل حيث أشعر بالسعادة للغاية هنا".

ويرغب باريس سان جيرمان في تجنّب عملية إعادة بناء خط الهجوم خاصة بعد رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم عقب انتهاء عقده، وانتقاله إلى الدوري الأمريكي.