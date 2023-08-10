باريس سان جيرمان ونيمار يتفقان على التوصل لحل

وذكرت صحيفة "سبورت" أن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، والطريقة الوحيدة هي انتقاله إلى ناد سعودي ثم إعارته إلى النادي الكتالوني.

وقالت إن برشلونة سيدفع ما لا يزيد عن 12 مليون يورو صافي الراتب إذا اكتملت الصفقة.

وكشفت "سبورت" أن الوكيل بيني زهافي ووالد اللاعب سيتدخلان في الصفقة، إلى جانب وسيط آخر بين برشلونة والنادي السعودي الذي سيحتفظ بحقوق اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن مفتاح الصفقة هو موافقة باريس سان جيرمان على بيع نيمار لناد سعودي، على الرغم من أنه ليس لدى النادي الفرنسي خيار آخر إذا كانوا لا يريدون خسارة الكثير من المال.