باريس سان جيرمان ونيمار يتفقان على التوصل لحل
كشفت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان ونيمار وافقا على إيجاد حل مشترك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.
وأوضحت الصحيفة أنه يبقى إيجاد وجهة تناسب جميع الأطراف، وهو ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
ووفقا للصحيفة يتطلع برشلونة لتنظيم أموره المالية للمضي قدمًا في الصفقة، كما يضغط الهلال السعودي منذ أسابيع للتعاقد مع نيمار، ودخلت أندية أمريكية في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، والطريقة الوحيدة هي انتقاله إلى ناد سعودي ثم إعارته إلى النادي الكتالوني.
وقالت إن برشلونة سيدفع ما لا يزيد عن 12 مليون يورو صافي الراتب إذا اكتملت الصفقة.
وكشفت "سبورت" أن الوكيل بيني زهافي ووالد اللاعب سيتدخلان في الصفقة، إلى جانب وسيط آخر بين برشلونة والنادي السعودي الذي سيحتفظ بحقوق اللاعب.
وأكدت الصحيفة أن مفتاح الصفقة هو موافقة باريس سان جيرمان على بيع نيمار لناد سعودي، على الرغم من أنه ليس لدى النادي الفرنسي خيار آخر إذا كانوا لا يريدون خسارة الكثير من المال.
وأكدت أنه لا يوجد ناد أوروبي مرشح للتوقيع مع نيمار البالغ من العمر 31 عاما.
في المقابل يريد باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ جيد من المال بعد الصفقات التي أبرمها في السوق الصيفي.
وغادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب البرازيلي مع النادي الكتالوني وهي 222 مليون يورو وهو أغلى لاعب في التاريخ.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن نيمار لعب 186 مباراة مع برشلونة على مدار 4 مواسم سجل فيها 105 أهداف وصنع 76، في حين لعب 173 مباراة على مدار 6 مواسم مع باريس سان جيرمان سجل فيها 118 هدفا وصنع 77.