سيد عبدالحفيظ يكشف صاحب قرار رحيله من الأهلي (فيديو)
تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، عن كواليس رحيله بشكل مفاجئ عن منصبه، موضحًا علاقة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة الحالي، بما حدث.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "إذا كان في اعتقاد البعض أن ظهوري إعلاميًّا من أجل تصفية حسابات هذا لن يحدث لأن هذا يمحي تاريخي، أنا كنت مسؤولًا في النادي الأهلي، والذي كان مسموحًا لي أن أقوله وأنا مسؤول سأقوله، وما لم يكن مسموحًا لي أن أقوله لن أتحدث عنه الآن بكل تأكيد، هذه ليست مسألة أمانة فقط، هذا شيء مفروغ منه".
وأضاف: "الناس لها حق أن تعرف أسباب رحيلي، وأنا لي حق أخذته بشكل جيد جدًّا وأنا خارج من النادي، هناك ثوابت لا بد أن نؤكدها سواء كنت موجودًا أو رحلت".
وبسؤاله عن كيفية إبلاغه برحيله عن النادي؟، أوضح: "يوم الجمعة 4 أغسطس، من خلال لجنة التخطيط المسؤول عنها محسن صالح وحسام غالي وزكريا ناصف، والذي أبلغني بالقرار محمود الخطيب، رئيس النادي، وأنا عندي فلسفة في حياتي أسير بها، الإمام الشافعي قال (لا خير في صديق يخون خليله، ويلقاه بعد المودة قد جفا)، لن أنقل تفاصيل اجتماعي مع لجنة التخطيط حتى أموت".
وتابع: "القرار ليس فيه مشكلة على الإطلاق، أقسم الموضوع لشقين، الأول أن القرار ليس له علاقة بي كشخص هذه ثوابت على أي فرد في المنظومة، والشق الثاني لكي لا أكون كاذبًا ربما أكون حزنت بسبب الطريقة، لقد تم إبلاغي بالقرار خلال جلستي مع لجنة التخطيط، وليس قبلها بأيام، أبلغت دون تمهيد".
وأشار: "بالنسبة لي الأهلي هو الحياة، سيد عبد الحفيظ جزء من المنظومة وليس كل المنظومة، الكل تعب على إثرائها وإبقائها، والحياة أثر، ومدى تأثيرك وأهميتك في الفترة التي قضيتها في هذه المنظومة، الأهلي يُعلمك هذا، حتى لو كانت الفترة قصيرة لا بد أن تترك تأثيرًا".
حسام غالي
وعن دور حسام غالي، عضو مجلس الأهلي، في رحيله، قال عبد الحفيظ: "هو عضو في مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، وله الحق في مناقشة أي أمر يخص كرة القدم مع لجنة التخطيط، الهيكل التنظيمي في النادي الذي أحترمه كل واحد له مسؤولياته، الهيكل يقول إن مجلس الإدارة يفوض لجنة التخطيط بالحديث في أي شيء يخص الكرة".
وشدد: "كان هناك مساحة تفاهم مع حسام غالي، وليس لدي خلافات مع أحد، لكنني أصر على رأيي في بعض الأمور، لأنني من سيحاسَب في النهاية، لكن إذا خرج قرار من إدارة النادي ألتزم به وأدافع عنه".
وواصل: "أنا جزء من كل، تعلمت من الخطيب أمورًا كثيرة واستفدت منه، وحصدنا بطولات صعبة كثيرة بضغوط كبيرة، ونجحنا، ولا توجد مشكلة، أنا حزين من الموقف الأخير بالتأكيد، لكن أنا مثلما قلت جزء من كل، والخطيب صاحب فضل كبير عليَّ في اختياري مديرًا للكرة".
وتحدث عن طبيعة علاقته مع خالد بيبو مدير الكرة الحالي، قائلًا: "علاقتي به مميزة، وهو زميل ملاعب وصديق، لقد تواصل معي أكثر من مرة بعد توليه مهمة مدير الكرة، وأتمنى له التوفيق في مهمته".
وأتم: "أساس النجاح في الأهلي، هو أن النجم هو النادي وليس الأفراد".