سيد عبدالحفيظ يكشف صاحب قرار رحيله من الأهلي (فيديو)

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، عن كواليس رحيله بشكل مفاجئ عن منصبه، موضحًا علاقة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة الحالي، بما حدث.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "إذا كان في اعتقاد البعض أن ظهوري إعلاميًّا من أجل تصفية حسابات هذا لن يحدث لأن هذا يمحي تاريخي، أنا كنت مسؤولًا في النادي الأهلي، والذي كان مسموحًا لي أن أقوله وأنا مسؤول سأقوله، وما لم يكن مسموحًا لي أن أقوله لن أتحدث عنه الآن بكل تأكيد، هذه ليست مسألة أمانة فقط، هذا شيء مفروغ منه".