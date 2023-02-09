شركة A22 تعلن المبادئ التي يستند إليها مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد

وبشعار "10 مبادئ لبطولة أوروبية لكرة القدم"، يتم تناول القضايا ذات الأهمية الحيوية في الوثيقة، مثل: افتتاح البطولة، وسيف ديموقليس العظيم ضد الإعلان التأسيسي السابق، والالتزام والاحترام للبطولات الوطنية، وتحسين الجدوى المالية للأندية المشاركة، والتأكيد على إدارة المنافسة، واللاعبين المشاركين فيها لجعلها أكثر جاذبية لجمهور الشباب.

كما توجد أقسام لكرة القدم النسائية والداعمين والتضامن بين الأندية والمؤسسات ومنها الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الوثيقة: "في أكتوبر الماضي بدأنا عملية حوار مفتوح حول مستقبل كرة القدم الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، تحدثنا مع ما يقرب من 50 ناديا ولاعبين آخرين في القطاع، والاستنتاج الذي يتقاسمه جميعهم تقريبًا هو أن الأساس الذي تُبنى عليه كرة القدم الأوروبية حاليا مهدد بشكل خطير.