شركة A22 تعلن المبادئ التي يستند إليها مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد
أعلنت شركة A22، المكلفة بدوري السوبر الأوروبي لصحيفة "ألبايس" الإسبانية من خلال رئيسها التنفيذي بيرند ريتشارت، عن المبادئ التي يستند إليها المشروع الجديد لإنشاء دوري أوروبي خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد تعديل فكرته الأصلية والتأسيسية.
وتبدأ وثيقة المشروع الجديد لفكرة دوري السوبر الأوروبي بمقدمة جاء فيها: "كرة القدم الأوروبية على حافة الهاوية. ظهرت اختلالات هائلة في جميع أنحاء قارتنا وأصبحت الأندية الأوروبية التقليدية ذات الماضي المجيد غير قادرة الآن على المنافسة".
وبشعار "10 مبادئ لبطولة أوروبية لكرة القدم"، يتم تناول القضايا ذات الأهمية الحيوية في الوثيقة، مثل: افتتاح البطولة، وسيف ديموقليس العظيم ضد الإعلان التأسيسي السابق، والالتزام والاحترام للبطولات الوطنية، وتحسين الجدوى المالية للأندية المشاركة، والتأكيد على إدارة المنافسة، واللاعبين المشاركين فيها لجعلها أكثر جاذبية لجمهور الشباب.
كما توجد أقسام لكرة القدم النسائية والداعمين والتضامن بين الأندية والمؤسسات ومنها الاتحاد الأوروبي.
وتضيف الوثيقة: "في أكتوبر الماضي بدأنا عملية حوار مفتوح حول مستقبل كرة القدم الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، تحدثنا مع ما يقرب من 50 ناديا ولاعبين آخرين في القطاع، والاستنتاج الذي يتقاسمه جميعهم تقريبًا هو أن الأساس الذي تُبنى عليه كرة القدم الأوروبية حاليا مهدد بشكل خطير.
ويقول ريتشارت الرئيس الحالي للمشروع: "حان الوقت لإجراء تغييرات".
وكان 12 ناديا أعلن تأسيس دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021 لكن تحت ضغط الحكومات والاتحادات المحلية في أوروبا انسحب 9 أندية وظلت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تدافع عن المشروع ودخلت في قضايا ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في محاكم محلية وأوروبية.
وتم تكليف شركة A22 بالمشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي وتقديم اقتراحات تسمح بمشاركة واسعة للأندية الأوروبية وتتفاوض من أجل إطلاقه مع الهيئات القارية والمحلية والعالمية.