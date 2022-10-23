أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا (فيديو)
في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز
افتتح التونسي سيف الدين الجزيري أهداف مباراة الزمالك في شباك سيراميكا بالجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.
وأحرز الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول للقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، برأسية قوية رفعها زميله إمام عاشور.
وكان الزمالك فاز على سموحة بثنائية نظيفة، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويرتدي الزمالك الطقم الأخضر أمام سيراميكا.
وكان الزمالك أعلن قبل بداية الموسم أن طقمه الاحتياطي (الثاني) سيكون باللون الأزرق، فيما سيكون الطقم الثالث بالأخضر الكامل.