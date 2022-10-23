أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا (فيديو)

وكان الزمالك فاز على سموحة بثنائية نظيفة، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويرتدي الزمالك الطقم الأخضر أمام سيراميكا.

وكان الزمالك أعلن قبل بداية الموسم أن طقمه الاحتياطي (الثاني) سيكون باللون الأزرق، فيما سيكون الطقم الثالث بالأخضر الكامل.