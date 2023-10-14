فينيسيوس يتحدث عن إمكانية عودته لفلامنغو وعلاقته ببنزيما وبيلينغهام
أجرى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، حوارًا مطولاً مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تحدث خلالها عن العديد من الأمور في مسيرته، كان أبرزها العنصرية التي تعرض في إسبانيا، وإمكانية اعتزاله في ريال مدريد، وعلاقته بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق السابق ونجم الاتحاد السعودي الحالي.
وقال النجم البرازيلي عن بنزيما: "لقد علمني الكثير، داخل وخارج الملعب، وكان دائمًا يقول لي الحقيقة، لقد دفعني ذلك إلى التركيز أكثر على الهدف، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وقال لي: (إذا كان بإمكانك تسجيل 30 هدفًا، عليك أن تسجل 30 هدفًا، لا تكتفي بـ 29، وانتهى الأمر بالدخول إلى رأسي".
بيلينغهام
وعن علاقته الجيدة بالنجم الإنجليزي جود بيلينغهام، أوضح: "يبدو الأمر كما لو أنه جزء من العائلة، نحن سعداء جدًا بانضمامه لنا، لقد كنت أرسل له رسائل منذ أشهر، قلت له: هذا أفضل فريق في العالم. كان يعلم أن الفرق الأخرى أرادته. فعلت الشيء نفسه مع كامافينغا. كنت أرسل له رسائل، ولقد جاء وفاز بدوري أبطال أوروبا. دعونا نأمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لجود، لم أكن أعرفه شخصيًا ولكنني أردت حقًا أن ينضم إلينا، لقد رأيته يلعب وبما أنني أريد اللعب مع الأفضل، كان الأمر واضحًا. جود هو واحد من الأفضل في العالم والفريق بأكمله يحبه. إنه يسجل الأهداف وهو سعيد. لقد اختار النادي الأفضل".
العنصرية
وانتقل فينيسيوس جونيور للحديث عن الحوادث العنصرية التي تعرض لها في الملعب، قائلاً: "لقد حدث هذا مرات عديدة، وفي فالنسيا بطريقة صارخة، شعرت بالحزن الشديد، إذا كنت في الملعب فهذا من أجل جعل الناس سعداء".
وأضاف: "المجموعة العنصرية التي أعرف أنها أقلية يمكن أن تؤثر عليك لدرجة أنك لم تعد تفكر في اللعب، لقد تعلمت الكثير عن العنصرية، وكل يوم أتعلم المزيد، وسعيد لأن الأمور تتغير، ستتغير القوانين، وفي الملاعب، أعتقد أن ذلك سيحدث بشكل أقل فأقل بفضل ذلك، شخصيًا أعلم أنني لن أغير التاريخ".
وتابع: "أعلم أنني لن أجعل إسبانيا بلدًا خاليًا من العنصريين، ولا العالم كله، لكنني أعلم أنه يمكنني تغيير بعض الأشياء، حتى يشعر الأطفال براحة البال في المستقبل، من أجلهم سأفعل كل ما بوسعي".
وشدد: "إذا واجهت العنصرية وحدي، سيسحقني النظام بسهولة، عندما نكون جميعًا معًا، عندما يثير أشخاص مهمون هذه القضية، مثل رئيس البرازيل مثل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كيليان مبابي، نيمار، مثل اللاعبين العظماء، ريو فرديناند، الذي يرسل لي دائمًا والذي يكون معي في هذه المعركة، سيكون لنا وزن أكبر".
الاعتزال في ريال مدريد؟
وعن إمكانية الاعتزال في ريال مدريد، أوضح: "أحب الحياة هنا بشكل عام وعائلتي في حالة جيدة أيضًا، عندما يسير أحبائي، يتم التعرف عليهم ولا يتمنون لنا سوى السعادة".
واختتم: "أعتقد أنني أستطيع البقاء هنا طوال مسيرتي، لكن نادي حياتي هو فلامنغو، لقد وعدت والدي بأنني سأعود يومًا ما، لا بد لي من الحفاظ على هذا الوعد".