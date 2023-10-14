فينيسيوس يتحدث عن إمكانية عودته لفلامنغو وعلاقته ببنزيما وبيلينغهام

العنصرية

وانتقل فينيسيوس جونيور للحديث عن الحوادث العنصرية التي تعرض لها في الملعب، قائلاً: "لقد حدث هذا مرات عديدة، وفي فالنسيا بطريقة صارخة، شعرت بالحزن الشديد، إذا كنت في الملعب فهذا من أجل جعل الناس سعداء".

وأضاف: "المجموعة العنصرية التي أعرف أنها أقلية يمكن أن تؤثر عليك لدرجة أنك لم تعد تفكر في اللعب، لقد تعلمت الكثير عن العنصرية، وكل يوم أتعلم المزيد، وسعيد لأن الأمور تتغير، ستتغير القوانين، وفي الملاعب، أعتقد أن ذلك سيحدث بشكل أقل فأقل بفضل ذلك، شخصيًا أعلم أنني لن أغير التاريخ".

وتابع: "أعلم أنني لن أجعل إسبانيا بلدًا خاليًا من العنصريين، ولا العالم كله، لكنني أعلم أنه يمكنني تغيير بعض الأشياء، حتى يشعر الأطفال براحة البال في المستقبل، من أجلهم سأفعل كل ما بوسعي".

وشدد: "إذا واجهت العنصرية وحدي، سيسحقني النظام بسهولة، عندما نكون جميعًا معًا، عندما يثير أشخاص مهمون هذه القضية، مثل رئيس البرازيل مثل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كيليان مبابي، نيمار، مثل اللاعبين العظماء، ريو فرديناند، الذي يرسل لي دائمًا والذي يكون معي في هذه المعركة، سيكون لنا وزن أكبر".