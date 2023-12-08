الفيفا يوافق على لعب منتظر ماجد لمنتخب العراق

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لعب منتظر ماجد لمنتخب العراق.

وكتب الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان: "وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة على نقل ملف اللاعب منتظر ماجد من الاتحاد السويدي لكرة القدم إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ليصبح اللاعب متاحا للعب وتمثيل منتخباتنا الوطنية وبأثر فروي وابتداء من تأريخ إصدار هذا القرار".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب للفيفا لنقل ملف منتظر ماجد الذي يلعب لفريق هاماربي السويدي.