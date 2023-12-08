الفيفا يوافق على لعب منتظر ماجد لمنتخب العراق
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لعب منتظر ماجد لمنتخب العراق.
وكتب الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان: "وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة على نقل ملف اللاعب منتظر ماجد من الاتحاد السويدي لكرة القدم إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ليصبح اللاعب متاحا للعب وتمثيل منتخباتنا الوطنية وبأثر فروي وابتداء من تأريخ إصدار هذا القرار".
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب للفيفا لنقل ملف منتظر ماجد الذي يلعب لفريق هاماربي السويدي.
ويملك منتظر ماجد الجنسية السويدية حيث ولد في مدينة مالمو في أبريل 2005، ويبلغ من العمر 18 عاما.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن منتظر ماجد لعب لمنتخبات السويد تحت 17 و18 و19 عاما بواقع 21 مباراة، سجل فيها 4 أهداف.
يشار إلى أن منتظر ماجد يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وانضم لفريق هاماربي في 2022 وينتهي عقده في 2025، وتبلغ القيمة السوقية للاعب مليون يورو.
ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية التي تقام في السعودية، ويلعب منتخب أسود الرافدين في المجموعة الرابعة إلى جانب إندونيسيا واليابان وفيتنام.