ضربات الترجيح تهدي ريال مدريد بطاقة نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب فالنسيا

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، لجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

بادر كريم بنزيما بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صامويل لينو لفالنسيا في الدقيقة 46.

ولم يفلح أي من الفريقين في حسم المباراة لمصلحته خلال الوقت الإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الريال.