بعد هجوم جماهير الزمالك.. زيزو يفاجئ الجميع بصورة مثيرة برفقة زوجته (شاهد)

نشر أحمد مصطفى "زيزو" لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" برفقة زوجته، وذلك في ظل الأحداث الجارية والمشاكل مع جمهور الزمالك، بسبب الهتاف ضد أسرته.

أخبار ذات علاقة بسبب تهديدات والده.. الأهلي يتخذ قرارا حاسما مع زيزو

وجاء نشر الصورة بعد أيام قليلة من مشاركة زيزو مع فريقه الجديد، النادي الأهلي، في مواجهة مودرن سبورت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

يذكر أن اللاعب تعرّض لهجوم حاد من قبل جماهير نادي الزمالك خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي، وذلك على خلفية انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وردا على الهجوم، تقدم زيزو ووالده ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري ضد مجلس إدارة الزمالك وجماهير النادي، كما هدّد والد اللاعب بانتقال نجله خارج مصر في حال عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورطين.

أخبار ذات علاقة التعويض جاء سريعاً.. 5 مرشحين للجلوس على عرش زيزو في الزمالك

صورة مثيرة

وحرص زيزو على مشاركة الجماهير بلحظة خاصة مع زوجته عبر "إنستغرام"، حيث نشر صورة جمعته بها مصحوبةً برمز تعبيري للقلوب، في خطوة لفتت انتباه المتابعين وسط الأجواء المشحونة.

يُذكر أن انتقال زيزو إلى النادي الأهلي تم بشكل حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، ليُشكل إحدى أبرز الصفقات الصيفية في الدوري المصري.