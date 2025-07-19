جيسوس يتخذ قرارا صادما حول مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2

اتخذ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قراراً صادماً لمشاركة الفريق في الموسم الجديد بدوري أبطال آسيا 2.

وفقد النصر فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي.

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وتأهل الاتحاد بطل الدوري والهلال الوصيف لدوري الأبطال بجانب الأهلي السعودي الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأصبح النصر مؤهلاً لخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل.

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وبحسب الصحفي فلاح القحطاني فإن جيسوس استقر على خوض منافسات البطولة القارية وعدم الانسحاب منها بعد التشاور مع الإدارة تجنباً لأي عقوبات.

وأوضح أن النصر سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2 بفريق النخبة تحت 21 عاماً من أجل تجهيز لاعبيه الصاعدين وبعض البدلاء.

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وكان النصر قد أعلن تعيين جيسوس لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي كما جدد عقد قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2027.

ويستعد النصر لخوض منافسات كأس السوبر السعودي خلال شهر أغسطس المقبل في هونغ كونغ حيث يلعب ضد الاتحاد في نصف النهائي.