جدد المهاجم الدولي المغربي سفيان رحيمي تألقه اللافت في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بقيادة أسود الأطلس للتأهل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في الأولمبياد.

وضرب المنتخب الأولمبي المغربي، مساء اليوم الجمعة شباك نظيره الأمريكي برباعية كاملة في الدور ربع النهائي، ليعيد إلى الذاكرة إنجازات المنتخب الأول الخارقة في مونديال قطر 2022، قبل نحو عام ونصف العام.

وسجل سفيان رحيمي هدف المغرب الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 28 قبل أن يستمر المد الهجومي لأسود الأطلس ليسجلوا رباعية كاملة في أعرض انتصار لهم في تاريخ الأولمبياد.

ورفع رحيمي سجله من الأهداف إلى خمسة، ليتصدر ترتيب هدافي باريس 2024، بفارق هدفين عن الباراغواياني مارسيلو فرنانديز.

وسجل المهاجم المغربي هدفين في مباراة المغرب الأولى أمام الأرجنتين وهدفا أمام أوكرانيا وآخر أمام العراق، قبل أن يسجل الهدف الخامس الشخصي في 4 مباريات حتى الآن أمام الولايات المتحدة.

وعادل الدولي المغربي رقم البرازيلي ريتشارليسون الذي كان سجل 5 أهداف في نسخة طوكيو منذ 3 سنوات.

لكن رحيمي سيكون قادرا على تدعيم رصيده عندما يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني يوم الإثنين في نصف النهائي.

كما يملك مهاجم العين الإماراتي فرصة معادلة إنجازات أساطير كرة القدم، وخصوصا النجمين البرازيليين وروماريو والأرجنتيني هرنان كريسبو.

وسجل البرازيلي بيبيتو والشيلي إيفان زامورانو والأرجنتيني هيرنان كريسبو 6 أهداف في نسخة واحدة من الأولمبياد، فيما أحرز الأسطورة روماريو 7 أهداف، بينما يبقى المجري فيرينك بيني وحيدا في قائمة هدافي النسخة الواحدة من الألعاب برصيد 12 حققها في طوكيو 1964.