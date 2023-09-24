حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في التخلص من ديمبلي بالميركاتو المقبل
كشف سيرجي كابديفيلا، الصحفي بجريدة "سبورت" حقيقة التقارير التي خرجت مساء السبت، تزعم موافقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الاستماع للعروض المقدمة لإعارة عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، المنضم مؤخرًا من برشلونة.
وانتقل ديمبلي إلى سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 6 سنوات قضاها مع برشلونة الإسباني، عانى فيها من الإصابات بشكل مستمر.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أندية آرسنال وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد تراقب وضعية ديمبلي في باريس سان جيرمان، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي قد يوافق على رحيل ديمبلي، لكن على سبيل الإعارة فقط لمدة 6 أشهر، شريطة موافقة المدرب الإسباني لويس إنريكي.
لكن سيرجي كابديفيلا نقل تصريحات على لسان بعض المقربين من اللاعب الفرنسي، موضحًا عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "المقربون من ديمبلي ينفون تمامًا الأخبار التي نشرتها (ديلي ميرور) عن رغبة باريس سان جيرمان بالتخلص منه وإعارته في يناير المقبل".
وأضاف: "كما إن لويس إنريكي، مدرب الفريق الفرنسي، قال مؤخرًا إنه سعيد بوجوده معه ولا شيء بخصوص ذلك تم مناقشته مع باريس".
يذكر أن الجناح الفرنسي لم يقدّم أفضل بداية ممكنة له مع الفريق الباريسي، إذ شارك في 5 مباريات، بواقع 4 بالدوري الفرنسي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.
ويمتلك سان جيرمان قائمة من النجوم في الخط الأمامي، أبرزهم الفرنسيان كيليان مبابي وراندال كولو مواني، والإسباني ماركو أسينسيو، بالإضافة إلى البرتغالي جونكالو راموس.