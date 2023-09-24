حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في التخلص من ديمبلي بالميركاتو المقبل

كشف سيرجي كابديفيلا، الصحفي بجريدة "سبورت" حقيقة التقارير التي خرجت مساء السبت، تزعم موافقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الاستماع للعروض المقدمة لإعارة عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، المنضم مؤخرًا من برشلونة.

وانتقل ديمبلي إلى سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 6 سنوات قضاها مع برشلونة الإسباني، عانى فيها من الإصابات بشكل مستمر.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أندية آرسنال وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد تراقب وضعية ديمبلي في باريس سان جيرمان، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي قد يوافق على رحيل ديمبلي، لكن على سبيل الإعارة فقط لمدة 6 أشهر، شريطة موافقة المدرب الإسباني لويس إنريكي.