هاميلتون يلغي رحلته إلى إيطاليا بسبب أزمة صحية لكلبه "روسكو" (صور)

شارك لويس هاميلتون، بطل سباقات الفورمولا 1، صورة مؤثرة عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي لكلبه "روسكو" والذي يمر بأزمة صحية.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن الكلب روسكو تعرض إلى غيبوبة بعد أن توقف قلبه وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ويبلغ الكلب روسكو 13 عاماً ويعاني متاعب صحية وهو ما أصاب هاميلتون بحالة من الحزن الشديد وألغى رحلة مقررة إلى إيطاليا لحضور جلسة اختبار لفريق فيراري اليوم الجمعة.

وشارك هاميلتون معجبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة وهو يزور كلبه المريض أثناء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

أخبار ذات علاقة للمرة الأولى.. أسطورة الفورمولا مايكل شوماخر يصبح جداً

وأكد هاميلتون الخبرَ المحزنَ بتدهور حالة روسكو. وكتب: "أرجوكم أن تُبقوا روسكو في قلوبكم. أريد أن أُبقيكم على اطلاعٍ دائم بحالته الصحية، فقد أُصيب روسكو بالتهابٍ رئويٍّ جديدٍ وكان يُعاني من صعوبةٍ في التنفس".

وأضاف:"أُدخل إلى المستشفى وخضع للتخدير لتهدئته أثناء إجراء الفحوصات اللازمة، وخلال العملية توقف قلبه.. وتمكن الأطباء من استعادة نبضات قلبه، وهو الآن في غيبوبة. لا نعلم إن كان سيستيقظ منها أم لا".

أخبار ذات علاقة كم كسب هاميلتون من بيع أسطول سياراته الفخم؟ (صور)

وأتم قائلاً:"سنحاول إيقاظه. أنا بجانبه، وأود أن أشكركم جميعًا على صلواتكم ودعمكم".