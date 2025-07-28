ادفعوا 40 مليون يورو.. براغا يصدم النصر السعودي

أفادت مصادر إخبارية أن إدارة نادي النصر السعودي تواصلت خلال الأيام الماضية، مع نظيرتها في سبورتينغ براغا البرتغالي، لبحث إمكانية ضم أحد المواهب الشابة، ضمن سعى الإدارة لتعزيز صفوفه بالموسم المقبل.

وتعمل حاليا إدارة النصر على تعزيز صفوف الفريق بقوة لبناء فريق مميز حول الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والذي جدد عقده لمدة عامين مقبلين، وكانت البداية بالتعاقد مع جواو فيليكس قادما من تشيلسي الإنجليزي.

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وذكرت صحيفة "ABOLA" في تقرير لها أن النصر يرغب في الحصول على خدمات الجناح الشاب البرتغالي روجر فرنانديز، ليدخل في سباق مع بنفيكا، الذي يسعى بدوره أيضا لضم اللاعب كبديل لأنخيل دي ماريا، الذي رحل إلى الدوري الأرجنتيني.

ويرغب النصر في تدعيم نقاط ضعف الخط الهجومي، لذا يرغب في التوقيع مع روجر فرنانديز إلى جانب مواطنه جواو فيليكس.

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ولكن، بحسب الصحيفة، فإن الصفقة حاليًا تواجه بعض العقبات بسبب تعنت نادي براغا، الذي يطالب بقيمة الشرط الجزائي الكبير في عقد الجناح البرتغالي، والذي يقدر بنحو 40 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن جورجي جيسوس، مدرب النصر، اتصل بمسؤولي نادي سبورتينغ براغا بشأن روجر وتلقى نفس الرد، وهو دفع 40 مليون يورو أو لن يتم التفاوض بشان بيع عقده.

ولم يحسم كل من النصر وبنفيكا قرارهما النهائي بشأن صفقة اللاعب الشاب، في ظل إصرار إدارة ناديه على دفع قيمة الشرط الجزائي الكبير.

وكان قد ظهر الجناح البرتغالي، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، ويرتبط بعقد مع سبورتينغ براغا بعقد حتى يونيو 2028، لأول مرة مؤخرًا مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا في المرحلة النهائية من بطولة أوروبا.