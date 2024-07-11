بمباركة مدرب الهلال السابق.. بالوتيلي على أعتاب الدوري البرازيلي

اقترب الإيطالي ماريو بالوتيلي من خوض تجربة جديدة في مشواره الكروي، ولكن هذه المرة هي الأولى خارج أوروبا.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه بمنصة إكس عن اقتراب بالوتيلي من الرحيل إلى كورينثيانز البرازيلي في الموسم الجديد.

وقال غاليتي إن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه بين اللاعب الإيطالي صاحب الـ 33 عامًا وإدارة النادي البرازيلي، مشيرًا إلى أن بالوتيلي سيتقاضى راتبًا سنويًّا يبلغ 3 ملايين يورو وسيوقع عقدًا لموسمين.

ولعب الرحالة بالوتيلي في صفوف العديد من الأندية الأوروبية خلال مشواره الكروي بدأت بتجربته مع إنتر ميلان الإيطالي الذي لعب له في الفترة بين 2007 إلى 2010.

ورحل بالوتيلي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ولعب لمدة 3 مواسم في الفترة بين 2010 إلى 2013 قبل الانتقال إلى ميلان الإيطالي ثم ليفربول الإنجليزي الذي أعاره لميلان قبل بيعه إلى نيس الفرنسي.

ولعب بالوتيلي مع مارسيليا الفرنسي ثم بريشيا الإيطالي قبل الانتقال إلى مونزا الإيطالي في صفقة انتقال حر، ثم لعب مع سيون السويسري.

وكانت آخر محطات النجم الإيطالي مع أضنة سبور التركي قبل انتهاء عقده خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي الاتفاق مع بالوتيلي بعد ساعات من إعلان كورينثيانز التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الأسبق للهلال السعودي.

ويعد دياز من المدربين المميزين في تاريخ الهلال، وحقق معه العديد من الألقاب على مدار ولايتين.

وكشفت صحيفة (UOL) البرازيلية عن مباركة دياز لاتفاق كورينثيانز مع بالوتيلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.