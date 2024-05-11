الهلال يستهدف مهاجم توتنهام الإنجليزي

ويغيب نيمار عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروغواي خلال أكتوبر الماضي.

وانتقل نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الجاري، قادما من باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو بخلاف راتب اللاعب.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" فإن مسؤولي الهلال يضعون أعينهم على اللاعب ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير، ليحل محل نيمار.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن اللاعب لم يتخذا قرارا؛ إذ إن لديه عقدا مع توتنهام لمدة ثلاث سنوات قادمة بيد أنه من المرجح أن يبتعد اللاعب عن توتنهام في القادم.