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نجوم البرازيل يسخرون من إندريك بعد تفضيله بيلينغهام على نيمار (صورة)

نجوم البرازيل يسخرون من إندريك بعد تفضيله بيلينغهام على نيمار (صورة)
إندريك
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2024، 6:34 م

سخر البرازيلي تياغو سيلفا من مواطنه إندريك لاعب ريال مدريد، بعد إجابة مثيرة عن الأفضل بين نيمار وبيلينغهام.

وسقط إندريك، لاعب ريال مدريد الجديد، في فخ أسئلة الأفضل بأحد البرامج، ليسخر منه عدد من زملائه.

إندريك ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يختار الأفضل بين لاعبين يظهران أمامه، وعندما تم سؤاله عن الأفضل بين إيدين هازارد ونيمار دا سيلفا، اختار نيمار، لكن عندما وضع نيمار أمام جود بيلينغهام، انحاز إندريك لزميله في ريال مدريد.

وسخر تياغو سيلفا من التعليق الذي أدلى به إندريك، واستخدم في التعليقات الرموز التعبيرية الضاحكة.

كما سخر رافينيا من إندريك، واستخدم أسلوب الرموز التعبيرية الضاحكة.

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وانتقل إندريك، البالغ من العمر 18 عامًا، للعب في صفوف ريال مدريد لتعزيز خط هجوم الميرنغي بلاعب يتنبأ له الجميع بمستقبل رائع.

ولعب المهاجم البرازيلي مباراتين وديتين منذ انضمامه للفريق، وظهر خلال هزيمة الميرنغي 1-0 أمام ميلان، وخسارته 2-1 أمام برشلونة في جولة مدريد التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة، ولم يشارك في المباراة الثالثة ضد تشيلسي في شارلوت، كارولينا الشمالية.

وسجل إندريك 21 هدفا، وصنع أربعة في 82 مباراة شارك فيها مع الفريق الأول لبالميراس.

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