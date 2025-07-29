لماذا غير أليخاندرو غارناتشو اسمه على إنستغرام؟ (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لمغادرة مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إثر خلافه مع المدرب البرتغالي روبن أموريم في نهاية الموسم الماضي ويغيب حاليًّا عن جولة الفريق الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهتم عدة أندية بخدمات المهاجم الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته في الملاعب، أبرزها أستون فيلا وتشيلسي وتوتنهام لكن مستقبله ما زال غير محسوم.

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وقام النجم الشاب بتغيير اسمه مؤخرًا على صفحته الرسمية عبر منصة "إنستغرام"، وكتب فقط ألكس غارناتشو "alex garnacho".

أليخاندرو غارناتشو فيريرا ولد في الـ1 من يوليو 2004 في مدريد بالعاصمة الإسبانية، ولعب للمنتخب الإسباني تحت 18 عامًا، قبل أن يختار تمثيل الأرجنتين، حيث شارك برفقة منتخب 20 سنة ولعب للمنتخب الأول في 8 لقاءات.

ولم يقدم النجم الأرجنتيني الشاب أي توضيحات حول تغيير اسمه عبر حسابه، لكن والده الإسباني يحمل اسم أليكس، كما أن الشركة التي تدير أعماله قد يكون لها دور في تغيير الاسم وتعمل حاليًّا على قضية مغادرته مانشستر يونايتد.

ولن يؤثر التغيير الحالي على اسم غارناتشو في أقمصة فريقه المستقبلي، لكن التغيير دفع بعض محبيه للمزاح والتأكيد أن الاسم الجديد ربما يرفع قيمته السوقية.

وقال أحد المتابعين: "واضح أن اللاعب يمر بأزمة هوية"، فيما أشار آخر ساخرًا: "غارناتشو غيّر اسمه لكي يجد ناديًا جديدًا".