الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

نجحت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في الحصول على توقيع محمود صابر، لاعب وسط بيراميدز، لضمه بنهاية الموسم الحالي لصفوف الفريق الأبيض.

ونجح مسؤولو الزمالك الفترة الماضية في تسوية مستحقات المغربي خالد بوطيب التي وصلت إلى مليونين و400 ألف دولار، وينتظر أن ينهي النادي مستحقات مساعدي مدربه السابق فيريرا من أجل حل أزمة غلق باب القيد، المستمرة حتى الآن.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "محمود صابر وقع على عقود تربطه بالنادي الأبيض لمدة 5 مواسم، بحضور حسين السيد، عضو مجلس الإدارة".

وأضاف: "الزمالك يفاوض في الفترة الحالية نادي بيراميدز لضم اللاعب، خاصة أن هناك موافقة مبدئية على بيعه".

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وتابع: "صابر أبلغ مسؤولي بيراميدز برغبته في الانتقال للزمالك، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق منذ عودته من الإعارة من نادي زد في يناير الماضي".

وأتم المصدر: "الزمالك ينتظر انتهاء اللاعب من مشاركة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، لإنهاء الأمور بشكل رسمي، خاصة أن جوزيه غوميز، المدير الفني للقلعة البيضاء، وافق على التعاقد معه".

وكان نادي الزمالك فشل في الاتفاق مع بيراميدز على ضم محمود صابر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم موافقة اللاعب؛ بسبب وجود خلافات مالية بشأن الصفقة بين الناديين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 17 لمسابقة الدوري المصري.

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ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 7 مباريات.

في حين يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة بعدما لعب 29 مباراة، حقق الفوز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 18 مباراة.