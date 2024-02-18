جدل كبير بعد هدف فوز برشلونة على سيلتا فيغو
تسببت ركلة الجزاء المعادة التي سجل منها البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف فوز فريقه برشلونة على حساب سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إثارة الجدل.
وحقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "بالايدوس"، بالجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
وجاء هد الفوز عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء معادة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما أهدر الركلة الأولى التي تمت إعادتها بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى قبل التصدي لها.
وقالت صحيفة "El Confidencial" إن ما حدث هو بمثابة "فضيحة تحكيمية".
وقالت الصحيفة في تقريرها عن المباراة: "برشلونة يفوز في بالايدوس بنتيجة 1/2 بفضيحة تحكيمية بعد هدف ليفاندوفسكي من ركلة جزاء".
وأشارت إلى أن "الحكم بوليدو سانتانا أصدر قرارا بإعادة ركلة الجزاء لليفاندوفسكي في الدقيقة 97، وفي التسديدة الثانية لم يصدر من الحكم أي قرار ضد التنفيذ غير الشرعي لليفاندوفسكي الذي تردد لحظة التسديد ليشتت الحارس، كما أن رافينيا اقتحم منطقة الجزاء أثناء تسديد النجم البولندي للركلة".
وأوضحت في تحليلها للركلة: "هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 97 أنقذ برشلونة في بالايدوس من التعادل، بعد أن استقبل فريق تشافي هيرنانديز هدفاً بعد تقدمه في النتيجة، وهو سيناريو مكرر لما حدث أمام غرناطة في مونتغويك عندما انتهت بالتعادل 3/3".
رأي آخر
إلى ذلك، دافعت صحيفة "موندو ديبفورتيفو" عن قرار الحكم بعدم إعادة ركلة الجزء مرة ثانية، قائلة، إن "ركلتي جزاء ليفاندوفسكي درس في دقة تطبيق القواعد".
وأوضحت، أن قرار حكم تقنية الفيديو (VAR) بعدم إعادة ركة الجزاء الثانية بعد تدخل رافينيا كان صحيحا.
ووفقا لقانون اللعبة، إذا خرج حارس المرمى عن خط المرمى وانتهت الركلة بهدف، حتى لو كان أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء، فلن يتم إعادة تنفيذها.
ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بالليغا، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز الـ17 لجدول الترتيب.
وينتظر "البلوغرانا" هدية من رايو فاليكانو الذي سيستقبل ريال مدريد، مساء الأحد، حيث يتربع النادي الملكي على الصدارة برصيد 61 نقطة.