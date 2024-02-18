جدل كبير بعد هدف فوز برشلونة على سيلتا فيغو

تسببت ركلة الجزاء المعادة التي سجل منها البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف فوز فريقه برشلونة على حساب سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إثارة الجدل.

وحقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "بالايدوس"، بالجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وجاء هد الفوز عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء معادة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما أهدر الركلة الأولى التي تمت إعادتها بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى قبل التصدي لها.