صافرات استهجان من جماهير تشيلسي.. وبوكيتينو يعلق (فيديو)

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إنه يتفهم إحباط مشجعي تشيلسي بعد نتيجة وأداء مخيب للآمال أمام بورنموث، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وكافح تشيلسي لصنع واستغلال فرص للتسجيل، لكنه فشل في اختراق دفاع بورنموث المنظم جيدًا، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي، اليوم الأحد.

وحقق تشيلسي فوزا وحيدا وكان على حساب لوتون تاون، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأعرب عدد من مشجعي تشيلسي عن استيائهم عند صافرة نهاية مواجهة بورنموث مع بعض صيحات الاستهجان.