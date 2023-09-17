صافرات استهجان من جماهير تشيلسي.. وبوكيتينو يعلق (فيديو)
قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إنه يتفهم إحباط مشجعي تشيلسي بعد نتيجة وأداء مخيب للآمال أمام بورنموث، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
وكافح تشيلسي لصنع واستغلال فرص للتسجيل، لكنه فشل في اختراق دفاع بورنموث المنظم جيدًا، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي، اليوم الأحد.
وحقق تشيلسي فوزا وحيدا وكان على حساب لوتون تاون، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.
وأعرب عدد من مشجعي تشيلسي عن استيائهم عند صافرة نهاية مواجهة بورنموث مع بعض صيحات الاستهجان.
وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك": "أعتقد أن الجماهير تعرف أنه إذا استثمرت هذا النوع من الأموال فهناك توقعات، ما يمكنني قوله للجماهير هو أنه لا يمكنني تغيير الواقع".
وأضاف: "مع جاهزية الفريق بالكامل يمكننا المنافسة، ليس لدينا كل شيء، بالتشكيلة المتاحة ماذا يمكننا أن نفعل؟"
وأوضح: "لدينا عدد كبير جدًا من اللاعبين المصابين، بالطبع نحن فريق سيكون قويًا إذا كنا جميعًا معًا، حتى مانشستر سيتي وآرسنال وجميع الفرق، في ظل ظروف طبيعية مع كل الفريق جاهز بالطبع، يمكنهم التنافس".
وتابع: "لماذا الأمر مختلف بالنسبة لنا؟ لم يكن الفريق متاحا بالكامل منذ بداية الموسم".
وواصل المدرب الأرجنتيني: "ماذا يمكننا أن نفعل؟ بالنسبة لي ليس لدي ما أقوله، يمكن للجماهير أن تفعل ما تريد، نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به، نحن أقوياء في إيماننا، لقد كان حظنا سيئًا، كان لدينا 12 مصابًا".
وتابع بوكيتينو: "هل سأبكي، سأشتكي لمن؟ يجب أن أقبل هذا، هذا هو الظرف وعلينا أن نقبله، وعلينا أن نكون إيجابيين وصبورين".
وأكد: "لن نغير الطريقة التي نفعل بها الأشياء ومن ثم يكون لدينا رأينا وواقعنا، نحن نقوم بتقييم الفريق وفي رأينا وواقعنا وفي ظروفنا، نحن نقوم بأشياء جيدة جدًا جدًا".
وأتم: "تشيلسي يدور حول الفوز، نحن نصنع شيئًا وعلينا أن نؤمن، الشباب بحاجة إلى الشعور بما يعنيه أن تكون لاعبًا في تشيلسي".
وبدا أن القائد بن تشيلويل قدم اعتذارا للمشجعين في نهاية المباراة، وقال بوكيتينو إنه "لم يرَ" اعتذار تشيلويل، لكنه اعترف بأن المشجعين لديهم سبب لإظهار انزعاجهم بعد الأداء السيئ مرةً أخرى.