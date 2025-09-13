هل تتدخل لجنة الانضباط؟.. المريسل يثير جدلا حول عقوبة رايكوفيتش (فيديو)

تلقى جمهور الاتحاد السعودي صدمة كبيرة بعد عودة حارسهم الصربي بريدراغ رايكوفيتش إلى حماية عرين الفريق، عقب غياب طويل بسبب الإصابة، فقد شهدت مباراة الفريق أمام الفتح، مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، مشهدًا قاسيًا.

ففي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، تلقى رايكوفيتش بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على لاعب الفتح فهد الزبيدي، أثناء خروجه من مرماه لمنع انفراد بالمرمى.

وكان الحارس غاب عن الملاعب منذ مايو الماضي بسبب إصابة سابقة.

ويُعد خوض رايكوفيتش لقاء الفتح الأولَ له بعد غياب، إذ لم يلعب لقاء السوبر السعودي ضد النصر، كما غاب عن لقاء الأخدود في الجولة الأولى من الدوري.

وتُعد هذه الأحداث ضربة قوية لخطط المدرب الفرنسي لوران بلان، خاصة مع تأكد غياب رايكوفيتش عن مباراة الجولة الثالثة أمام النجمة، يوم السبت المقبل.

ويتخوف الجمهور أيضا من إمكانية غياب الحارس عن لقاء النصر في الجولة الرابعة، خلال المواجهة التي ستجمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة".

وأثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل جدلا واسعا عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، معتبرا أن تدخل رايكوفيتش يعد خشونة مفرطة على الخصم، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تدخل لجنة الانضباط من أجل تغليظ عقوبته، وبالتالي غيابه أيضا عن لقاء النصر.