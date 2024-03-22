تأهل ساكاري وريباكينا وخروج مثير لفوزنياكي في بطولة ميامي للتنس

عادت ماريا ساكاري إلى طريق الانتصارات بعد أيام من خسارتها نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس لتفوز على الصينية يو يوان بمجموعتين دون رد 6-2 و6-2 الخميس وتتأهل بسهولة إلى الدور الثالث في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وبعد تجاوزها للهزيمة القاسية بنتيجة 6-4 و6-صفر أمام المصنفة الأولى عالميًا إيجا شيانتيك في نهائي إنديان ويلز، الأحد الماضي، بدت اليونانية المصنفة الثامنة في أوج استعدادها لتحسم المباراة في أقل من 80 دقيقة.

وواجهت ماريا ساكاري، منافستها الصينية يو يوان التي أحرزت لقبها الأول في بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات في أوستن، الشهر الماضي، فضلاً عن وصولها إلى دور الثمانية في إنديان ويلز، لكن اليونانية البالغة من العمر 28 عامًا نجحت في اجتياز منافستها الطموحة دون صعوبات، وكسرت إرسال الصينية 5 مرات.

ولحساب الدور الثاني من بطولة ميامي، تمكنت الأوكرانية أنيلينا كالينينا من إنقاذ نقطة خسارة المباراة وعادت من تأخر بمجموعة واحدة لتتغلب على المصنفة الأولى السابقة كارولين فوزنياكي بنتيجةمجموعتين لواحدة بواقع 5-7 و 7-5 و 6-4.

وبدت الدانماركية المخضرمة فوزنياكي متجهة نحو العبور للدور الثالث، بعد أن حسمت المجموعة الأولى 7 ـ 5 ثم تقدمت في الثانية بخمسة أشواط، لاثنين، لكن اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 27 عاما، حسمت كل الأشواط الخمسة المتبقية من المجموعة لتفوز بنتيجة 7 ـ 5 وتذهب بالمباراة نحو المجموعة الفاصلة.