تأهل ساكاري وريباكينا وخروج مثير لفوزنياكي في بطولة ميامي للتنس
عادت ماريا ساكاري إلى طريق الانتصارات بعد أيام من خسارتها نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس لتفوز على الصينية يو يوان بمجموعتين دون رد 6-2 و6-2 الخميس وتتأهل بسهولة إلى الدور الثالث في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.
وبعد تجاوزها للهزيمة القاسية بنتيجة 6-4 و6-صفر أمام المصنفة الأولى عالميًا إيجا شيانتيك في نهائي إنديان ويلز، الأحد الماضي، بدت اليونانية المصنفة الثامنة في أوج استعدادها لتحسم المباراة في أقل من 80 دقيقة.
وواجهت ماريا ساكاري، منافستها الصينية يو يوان التي أحرزت لقبها الأول في بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات في أوستن، الشهر الماضي، فضلاً عن وصولها إلى دور الثمانية في إنديان ويلز، لكن اليونانية البالغة من العمر 28 عامًا نجحت في اجتياز منافستها الطموحة دون صعوبات، وكسرت إرسال الصينية 5 مرات.
ولحساب الدور الثاني من بطولة ميامي، تمكنت الأوكرانية أنيلينا كالينينا من إنقاذ نقطة خسارة المباراة وعادت من تأخر بمجموعة واحدة لتتغلب على المصنفة الأولى السابقة كارولين فوزنياكي بنتيجةمجموعتين لواحدة بواقع 5-7 و 7-5 و 6-4.
وبدت الدانماركية المخضرمة فوزنياكي متجهة نحو العبور للدور الثالث، بعد أن حسمت المجموعة الأولى 7 ـ 5 ثم تقدمت في الثانية بخمسة أشواط، لاثنين، لكن اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 27 عاما، حسمت كل الأشواط الخمسة المتبقية من المجموعة لتفوز بنتيجة 7 ـ 5 وتذهب بالمباراة نحو المجموعة الفاصلة.
وخلال هذه المجموعة الثانية كانت فوزنياكي أمام فرصة حسم المباراة رغم تذبذب أدائها، لكن كالينينا أنقذت تلك النقطة وواصلت طريقها حتى النهاية لتتقدم في المجموعة الثانية 7 ـ 5 وفي الثالثة 5 ـ 3 وتحجز مقعدًا في الدور الثالث.
بدروها تأهلت الكازاخية إلينا ريباكينا المصنفة الرابعة إلى الدور ذاتها بعدما فازت على الدانماركية الصاعدة كارلا توزون بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 3 ـ 6 ثم 7 ـ 5 و 6 ـ 4.
وتستكمل، اليوم الجمعة، مباريات الدور الثاني، حيث ستكون الأنظار متجهة إلى ملعب هارد روك في المباراة الأولى التي تجمع البيلاروسية أرينا سبالينكا بالإسبانية باولا بادوسا وذلك في أول ظهور لبطلة أستراليا المفتوحة 2023، بعد انتحار صديقها السابق كونستنتين كولتسوف.
ومن جهتها تلتقي التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة عالميًا بالروسية إلينا أفانسيان المصنفة 65 في مواجهة رد الاعتبار لنجمة الكرة الصفراء العربية بعد فترة من التراجع ابتعدت فيها عن الأدوار المتقدمة في كل البطولات التي خاضت غمارها العام الحالي، كما تواجه الأمريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة، الأرجنتينية ناديا بودورسكا لحساب الدور ذاته.