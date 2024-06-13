أول رد من الزمالك على تصريحات محمد عبد الوهاب

يذكر أن محمد عبد الوهاب، اعترف في تصريحات تلفزيونية بـ"استخدام الكباري" بانضمام اللاعب إلى فريق وسيط قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال "عبد الوهاب" أثناء استضافته ببرنامج (اللعيب) على قناة (MBC MASR) إنه رشح جمال حمزة مهاجم الزمالك الأسبق، العام 2000، للرحيل للأهلي، وكان، وقتذاك، محمد رمضان مديرًا للكرة في القلعة الحمراء.

وأضاف: "رتبت لجلسة بين محمد رمضان ولاعب الزمالك في أحد الفنادق، واتفقا على كافة التفاصيل ولكن اللاعب كان مرتبطًا بعقد مع ناديه".

وواصل عبد الوهاب: "اللاعب النيجيري إيمانويل أمونيكي كان متألقًا بشدة مع الزمالك، ويسجل في مرمى الأهلي باستمرار، وتحدثنا مع فريق في الدوري الألماني لإرسال عرض للزمالك ليرحل اللاعب عن صفوفه".

وأكد عضو مجلس الأهلي أنه لو كان مسؤولًا، حاليًّا، في القلعة الحمراء لنجح بضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، موضحًا أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض كان معروضًا على الأهلي في الفترة الأخيرة.