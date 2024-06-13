أول رد من الزمالك على تصريحات محمد عبد الوهاب
في أول رد فعل رسمي ردّ أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق والتي فجر فيها الكثير من المفاجآت حول طريقة إدارة النادي الأحمر في مفاوضات اللاعبين.
وقال عبدالوهاب في تصريحات تليفزيونية: "أثناء تعاقد الزمالك مع ثلاثي اتحاد الشرطة أحمد دويدار ومعروف يوسف، وخالد قمر كنا في الأهلي لا نريد هؤلاء اللاعبين ولكن دخلنا في المفاوضات من أجل التشويش على صفقات أخرى نقوم بها ولا نريد أن يعلم الزمالك بها".
وكتب سليمان من خلال حسابه الشخصي فيس بوك ردّا على تصريحات عضو الأهلي الأسبق قائلا: "مع احترامي للأخ العزيز الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلي السابق، في 2014 صفقة أحمد دويدار ومعروف يوسف وخالد قمر كان حاضر معايا في مكتب رئيس نادي اتحاد الشرطة الأستاذ محمد عبدالوهاب والكابتن علاء عبد الصادق مدير الكرة في النادي الأهلي واللواء طارق الدوري مدير النشاط الرياضي حينها، وقام رئيس نادي اتحاد الشرطة بالاتصال أمامنا جميعًا بالثلاثة لاعبين وأقر الثلاثي جميعًا برغبتهم في الانتقال لنادي الزمالك وتفضيلهم اللعب للزمالك عن الأهلي.
وأضاف: "أنهينا الصفقات رغم أن عرض الزمالك كان أقل من عرض الأهلي مادياً وبفارق واضح ولكن رغبة اللاعبين حسمت كل الأمور".
واختتم: "هذا فقط للتوضيح أن لاعبي مصر جميعا يرغبون في اللعب لنادي الزمالك مثل ما يرغبون اللعب في النادي الأهلي قطبي الكرة المصرية وجميع لاعبي الزمالك الحاليين يتمنوا الاستمرار في النادي للأبد وكتابة التاريخ وليس لديهم طابع الهروب أو رغبة في الرحيل لأنهم في نادٍ عظيم بجمهوره وتاريخه وحلم أي لاعب ارتداء قميص الزمالك".
يذكر أن محمد عبد الوهاب، اعترف في تصريحات تلفزيونية بـ"استخدام الكباري" بانضمام اللاعب إلى فريق وسيط قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء.
وقال "عبد الوهاب" أثناء استضافته ببرنامج (اللعيب) على قناة (MBC MASR) إنه رشح جمال حمزة مهاجم الزمالك الأسبق، العام 2000، للرحيل للأهلي، وكان، وقتذاك، محمد رمضان مديرًا للكرة في القلعة الحمراء.
وأضاف: "رتبت لجلسة بين محمد رمضان ولاعب الزمالك في أحد الفنادق، واتفقا على كافة التفاصيل ولكن اللاعب كان مرتبطًا بعقد مع ناديه".
وواصل عبد الوهاب: "اللاعب النيجيري إيمانويل أمونيكي كان متألقًا بشدة مع الزمالك، ويسجل في مرمى الأهلي باستمرار، وتحدثنا مع فريق في الدوري الألماني لإرسال عرض للزمالك ليرحل اللاعب عن صفوفه".
وأكد عضو مجلس الأهلي أنه لو كان مسؤولًا، حاليًّا، في القلعة الحمراء لنجح بضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، موضحًا أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض كان معروضًا على الأهلي في الفترة الأخيرة.