اقتراح مثير من سكالوني لحسم المقارنة بين اليورو وكوبا أمريكا

قدم ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اقتراحًا مثيرًا بشأن المقارنة الدائمة بين قوة بطولة كأس الأمم الأوروبية "اليورو" وكوبا أمريكا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض لقاء كندا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا فجر الأربعاء.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إنه يتمنى دعوة إحدى منتخبات أوروبا لخوض بطولة كوبا أمريكا.

وأضاف "كي نتأكد من الفوارق بين أجواء البطولتين علينا أن ندعو منتخباً أوروبياً للمشاركة في كوبا أمريكا والعكس".

وأشار مدرب الأرجنتين إلى جاهزية ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده لخوض لقاء كندا في نصف النهائي.

وأكد أن ميسي أنهى لقاء الإكوادور في ربع النهائي وهو في حالة بدنية جيدة بعد زوال الآلام التي تعرض لها، وأبعدته عن لقاء بيرو في ختام مرحلة المجموعات.

وأوضح أن ميسي سيشارك بصفة أساسية في لقاء كندا، كما أنه يدرس الدفع بالجناح المخضرم أنخيل دي ماريا منذ البداية.

ويحلم منتخب الأرجنتين بالحفاظ على لقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي.