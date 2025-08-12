logo
رياضة

تردد قناتي الشارقة الرياضية والكويت سبورت الناقلتين لمباراة ريال مدريد

تردد قناتي الشارقة الرياضية والكويت سبورت الناقلتين لمباراة ريال مدريد
فريق ريال مدريدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 10:07 ص

يتجه ريال مدريد إلى النمسا لخوض مباراته الودية الأخيرة قبل الموسم أمام تيرول، قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

وبسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، واجه الفريق "تحضيرات مختصرة" للموسم الجديد 2025/2026 تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، الذي قاد الفريق لتحقيق فوز كبير 4-1 على ليغانيس في ملعب فالدبيباس الجمعة الماضي.

وسيبدأ الريال مشواره في الدوري الإسباني ضد أوساسونا في 19 أغسطس.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد ضد تيرول، مساء اليوم الثلاثاء، على قنوات "الشارقة الرياضية" و"الكويت الرياضية".

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أخبار ذات علاقة

قراران صادمان.. هل تعرض ريال مدريد للظلم في الدوري الإسباني؟

قراران صادمان.. هل تعرض ريال مدريد للظلم في الدوري الإسباني؟

 

تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11012

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

أخبار ذات علاقة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتيرول

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتيرول

 

تردد قناة الكويت الرياضية على النايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي 

معدل الترميز: 27500

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC