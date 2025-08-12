تردد قناتي الشارقة الرياضية والكويت سبورت الناقلتين لمباراة ريال مدريد

يتجه ريال مدريد إلى النمسا لخوض مباراته الودية الأخيرة قبل الموسم أمام تيرول، قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

وبسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، واجه الفريق "تحضيرات مختصرة" للموسم الجديد 2025/2026 تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، الذي قاد الفريق لتحقيق فوز كبير 4-1 على ليغانيس في ملعب فالدبيباس الجمعة الماضي.

وسيبدأ الريال مشواره في الدوري الإسباني ضد أوساسونا في 19 أغسطس.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد ضد تيرول، مساء اليوم الثلاثاء، على قنوات "الشارقة الرياضية" و"الكويت الرياضية".

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أخبار ذات علاقة قراران صادمان.. هل تعرض ريال مدريد للظلم في الدوري الإسباني؟

تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11012

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

أخبار ذات علاقة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتيرول

تردد قناة الكويت الرياضية على النايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500