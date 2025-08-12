تردد قناتي الشارقة الرياضية والكويت سبورت الناقلتين لمباراة ريال مدريد

يتجه ريال مدريد إلى النمسا لخوض مباراته الودية الأخيرة قبل الموسم أمام تيرول، قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".
وبسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، واجه الفريق "تحضيرات مختصرة" للموسم الجديد 2025/2026 تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، الذي قاد الفريق لتحقيق فوز كبير 4-1 على ليغانيس في ملعب فالدبيباس الجمعة الماضي.
وسيبدأ الريال مشواره في الدوري الإسباني ضد أوساسونا في 19 أغسطس.
وسيتم بث مباراة ريال مدريد ضد تيرول، مساء اليوم الثلاثاء، على قنوات "الشارقة الرياضية" و"الكويت الرياضية".
وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
التردد: 11012
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
الجودة: HD
التردد: 11054
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500