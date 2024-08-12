كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات العرض الذي تلقاه النادي بشأن أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، من قبل نيوم السعودي، الذي ينشط بـ"دوري يلو".

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن نيوم تقدم بعرض مالي بـ6 ملايين دولار للتعاقد مع زيزو، وفقًا لشروط التعاقد فالعقد لمدة 3 سنوات ونصف السنة، وزيزو سيتقاضى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

وقال أحمد سالم: "الأرقام المعروضة بعيدة عما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي، والعرض يتم دراسته على طاولة مجلس الإدارة، ولو تمت الصفقة سنعلن بكل شفافية، الزمالك متمسك باللاعب، واللاعب كذلك، لكن طالما هناك عرض فهو قيد الدراسة".

وأضاف: "كل الأمور يتم مناقشتها، رغبة زيزو واحتياج اللاعب لعقد كبير ومصلحة الفريق الفنية، كل هذا يتم دراسته، لكن اللاعب ليس معروضًا للبيع، ما حدث أن هناك عرضًا وصل رسميًّا تم التقدم به لنادي الزمالك ويتم دراسته".

يذكر أن زيزو قدم أداء جيدا مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024، لكنه تعرض للإصابة في مواجهة المغرب.

وتطرق متحدث الزمالك للرد على التقارير التي ربطت النادي بالمفاوضات مع أشرف بن شرقي، قائلًا: "اللاعب له سعر في السوق كراتب سنوي، ومن حقه أن يبحث عن مصلحته، وهذا الرقم قد يكون مبالغًا فيه، خاصة وأن هناك نجومًا كبارًا في الفريق، ولا نريد أن نعيد الأزمة ذاتها التي كانت موجودة من قبل، ونتعاقد برقم كبير يتسبب في مشاكل، بن شرقي راتبه السنوي عالٍ جدًّا".